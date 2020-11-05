Лечение коронавируса: врач назвал период, в который запрещены антибиотики

В первые 5-6 суток заболевания коронавирусом противопоказаны антибиотики, поделился врач / УНИАН

Инфекционист, сотрудник Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что при коронавирусе COVID-19 антибиотики (АБ) нельзя принимать в первые 5-6 суток.

Из-за антибиотиков состояние больного коронавирусом может резко ухудшиться, предупредил врач на своей странице в Facebook.

Медик отметил, что антибиотики никак не действуют на COVID-19.

"...У каждого из нас в организме живут множество микроорганизмов – условно патогенных. При приеме АБ начинается массовая гибель бактерий и высвобождение в ткани и кровь липополисахаридов (макромолекулы – Ред.)", – добавил Дубровский.

Инфекционист подчеркнул, что эти вещества и внутреннее содержание бактерий являются дополнительным стимулом для миграции иммунных клеток в ткань легких.

"…Все это имеет отношение к проницаемости сосудов и тромбообразованию. Отек легких усиливается. Состояние больного резко ухудшается…", – предупредил врач.Читайте также"Коронавирус и грипп боятся": врач развеял миф о вирусах