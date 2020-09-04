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Лечение коронавируса: врач озвучил сроки выздоровления

4 сентября 2020, 00:20

Все зависит от тяжести течения болезни.

Медик,коронавирус
Пациенты с COVID-19 выздоравливают примерно за 8-12 суток / УНИАН

По состоянию 3 сентября в Украине были зафиксированы уже более 128 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. По данным СНБО, болеют почти 66 тысяч украинцев.

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал в интервью ТСН, сколько в среднем длится лечение коронавируса и как понять, что опасность уже миновала.

Практика свидетельствует о том, что пациенты выздоравливают примерно за 8-12 суток, сказал Дубровский. При этом течение коронавирусной болезни несколько отличается от привычных нам ОРВИ.

"Начало обычно нетяжелое, постепенное. Люди жалуются на легкую лихорадку, слабость. У многих исчезает обоняние. Через несколько дней большая часть выздоравливает, все симптомы исчезают. Разве что на восстановление обоняния нужно больше времени", - поделился врач.

При этом, по его словам, есть группа пациентов, состояние которых наоборот на шестые-восьмые сутки ухудшается. Это связано с присоединением бактериальной флоры на фоне снижения иммунитета и развитием пневмонии. Таких пациентов в основном лечат в стационаре.

"Они также выздоравливают до двух недель, чаще и быстрее, но жалобы и лечение уже значительно отличаются от легких форм. Тяжелые пациенты лечатся по-разному, бывают случаи, что очень долго. Но надо понимать, что в таких случаях мы имеем дело уже не только с COVID-19, а также с серьезными обострениями сопутствующих заболеваний. Поэтому лечение комплексное и непростое", - рассказал Дубровский.

Читайте такжеВрач объяснил, почему коронавирус поражает не всехПо словам врача, пациент безопасен для окружающих тогда, когда он уже не выделяет вирус.

"Проще сказать, когда отрицательный ПЦР. Это происходит на 10-14 день от начала заболевания", - резюмировал инфекционист.

Как сообщал Главред, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал три главных симптома коронавируса. Речь идет о лихорадке, сухом кашле и затрудненном дыхании.

Тем временем ученые заявили о новом симптоме COVID-19, который может быть ключевым. Речь идет о боли в животе.

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