Лечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка

На фоне коронавируса у ребенка развился энцефалит / Фото Facebook Наталья Селецкая

В Кропивницком разгорелся скандал из-за смерти 11-месячной девочки, которая заразилась коронавирусом.

Родные ребенка обвиняют врачей, которые якобы поставили неверный диагноз. Медики же говорят, что виноваты родители, которые нарушали больничный режим, передает Obozrevatel.

18 октября у 11-месячной Илоны поднялась температура. Ребенка вместе с матерью Натальей Ивашиной госпитализировали в Новоукраинскую районную больницу Кировоградской области. Там девочке поставили диагноз бронхит. После уколов мать девочки увидела, что у ребенка распухла рука. По ее словам, ребенка неправильно кололи и не попали в вену. После скандала мать и ребенка выписали из больницы.

Дома состояние ребенка не улучшилось, поэтому через несколько дней мать с дочкой снова поехали в эту больницу.

"Потом у нее поднялась высокая температура. Мне сказали, что у дочери отравление и нас будут отправлять в Кропивницкий. Так и случилось, мы поехали в областную больницу. И уже там выяснилось, что у ребенка коронавирус", - рассказала Наталья и добавила, что у нее COVID-19 не обнаружили.

Бабушка девочки Вера Петровна рассказывает, что в Новоукраинке ребенка лечили от отравления, а ПЦР-тест ей не делали.

Когда ее перевели в больницу, где лечат пациентов с коронавирусом, девочка была уже в тяжелом состоянии - у нее на фоне вируса развился энцефалит.

"Когда мы приехали в областную больницу, то врач нам сразу сказал, что они уже ничего сделать не могут! В Новоукраинке в детском отделении просто убили нашу девочку", — уверяет женщина.

5 ноября Илона умерла. В справке о смерти написано, что ребенок умер от коронавируса.

В Новоукраинской районной больнице заверили, что делали ребенку ИФА-тест и он показал, что коронавируса не было. В учреждении также утверждают, что мать девочки нарушала больничный режим.

"Она с маленьким ребенком покидала больницу, ходила в магазин, на базар. Кто так делает? Если легла в больницу, то нечего ходить куда-то и всех заражать", - рассказала заместитель директора райбольницы Надежда Гросул.

По словам врача, это первый случай в области, когда от коронавируса умирает такой маленький ребенок.

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