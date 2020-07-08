Легкая форма коронавируса: врачи назвали опасные последствия для здоровья

80% случаев заражения коронавирусом протекают без симптомов или в легкой форме / Reuters

Если человек заразился китайским коронавирусом, и болезнь протекает в легкой форме, это не значит, что урон для здоровья будет меньше. Как раз наоборот - легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться более опасными, чем многие думают.

Известно, что 80% случаев заражения коронавирусом – бессимптомные или протекают в легкой форме, пишет The Guardian.

При этом у "легких" пациентов с коронавирусом, которых даже не госпитализировали, чаще возникают кровяные сгустки и тяжелые инсульты. Такие симптомы появляются у людей, средний возраст которых составляет 30 лет. Об этом заявил профессор нейрохирургии Кристофер Келлнер из клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке.

В свою очередь, ученые из Нидерландов изучили данные 1622 пациентов с коронавирусом, которые перенесли осложнения болезни в течение нескольких месяцев. Средний возраст больных составил 53 года. Все они жаловались на такие симптомы коронавируса:

сильная усталость (88%);

затрудненное дыхание (75%);

тяжесть в груди (45%).

Отмечается, что 91% этих пациентов не госпитализировали, так как в начале инфицирования их ход заболевания описывали как "легкий".

85% опрошенных людей до заражения считали себя вполне здоровыми. Однако спустя больше месяца после окончания болезни уже лишь 6% подтвердили такое мнение.

Ученые напомнили, что коронавирус COVID-19 влияет не только на легкие и кровь, но и на почки, печень и мозг, приводит к хронической усталости и депрессии.

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Как сообщал Главред, 239 ученых и 32 стран мира написали открытое письмо и направили его во Всемирную организацию здравоохранения. Они утверждают, что коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании. На данный момент эксперты организации на данный момент изучают новые факты о передаче коронавируса и в скором времени вынесут вердикт.