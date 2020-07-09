Лекарство от коронавируса: ученые нашли новые эффективные компоненты

Ученые продолжают поиски лекарства от коронавируса / Reuters

Американские ученые нашли четыре фармацевтических компонента, которые могут стать основной для лекарства от коронавируса COVID-19, который заразил более 12 миллионов людей во всем мире.

Исследования провели специалисты Университета Южной Флориды в Америке и Аризонского университета, пишет журнал Cell Research.

Среди четырех обнаруженных компонетов боцепревир, который в настоящее время применяется при лечении Гепатита С, а также антивирусный препарат GC-376.

Оба средства воздействуют на протеазу Mpro, которая играет ключевую роль в размножении вируса и заражении новых клеток. Они способны подавлять репликацию коронавируса в клетках человека.

Отмечается, что ученые уже давно рассматривают Mpro как мишень для лекарств, направленных против генетически сходных с SARS-CoV-2 вирусов, вызывающих SARS и MERS. Препарат GC-376 является потенциальным препаратом для лечения кошек, зараженных коронавирусом, который вызывает инфекционный перитонит.

Кроме тогого, как лекарство против коронавируса ученые рассматривают ингибиторы кальпаина II и XII. Эти препараты обладают противоопухолевой активностью, помогают против нейродегенеративных заболеваний и обладают противовирусным действием.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина закупит признанное во всем мире лекарство для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о препарате Ремдесивир.