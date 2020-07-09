УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Лекарство от коронавируса: ученые нашли новые эффективные компоненты

Один из обнаруженных компонетов применяется при лечении Гепатита С.

9 июля 2020, 08:42
коронавирус,вакцина
Ученые продолжают поиски лекарства от коронавируса / Reuters

Американские ученые нашли четыре фармацевтических компонента, которые могут стать основной для лекарства от коронавируса COVID-19, который заразил более 12 миллионов людей во всем мире.

Исследования провели специалисты Университета Южной Флориды в Америке и Аризонского университета, пишет журнал Cell Research.

Среди четырех обнаруженных компонетов боцепревир, который в настоящее время применяется при лечении Гепатита С, а также антивирусный препарат GC-376.

Оба средства воздействуют на протеазу Mpro, которая играет ключевую роль в размножении вируса и заражении новых клеток. Они способны подавлять репликацию коронавируса в клетках человека.

Отмечается, что ученые уже давно рассматривают Mpro как мишень для лекарств, направленных против генетически сходных с SARS-CoV-2 вирусов, вызывающих SARS и MERS. Препарат GC-376 является потенциальным препаратом для лечения кошек, зараженных коронавирусом, который вызывает инфекционный перитонит.

Кроме тогого, как лекарство против коронавируса ученые рассматривают ингибиторы кальпаина II и XII. Эти препараты обладают противоопухолевой активностью, помогают против нейродегенеративных заболеваний и обладают противовирусным действием.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина закупит признанное во всем мире лекарство для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о препарате Ремдесивир.

коронавирус коронавирус новости лекарство ученые новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Лекарство от коронавируса: ученые нашли новые эффективные компоненты». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:33
Травы, которые избавляют от боли: топ-3
09:28
Врач объяснил, заразны ли пациенты с легкой формой COVID-19
09:27
"В Киеве унялся коронавирус": названы самые "зараженные" районы Видео
09:05
"Навязан кровью": Ницой объяснила, почему в Украине русский не должен доминировать
08:51
Коронавирус в Украине 9 июля достиг новой "высоты"
08:42
Лекарство от коронавируса: ученые нашли новые эффективные компоненты
08:36
За Нацбанк началась беспощадная драка мнение
08:30
"Забыл принять таблетки": известный политик разнес слухи о Зеленском и Мендель Видео
07:58
Комаровский рассказал, чем опасна летняя жара для детей
07:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение Видео
07:36
Оккупанты придумали, как обеспечить Крым водой
07:30
Ирина Морозюк устроила стрип-денс и показала грудь Фото
07:16
Илия Куса: Россия может развалиться, однако это не в интересах Украины
07:01
Коронавирус в Украине и мире 9 июля: число зараженных превысило 12 миллионов человек
06:55
Ближайшие 16 лет покой Украине не светит мнение
06:26
Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история
06:01
"Не может встать с кровати": астролог рассказал о страшной болезни Януковича
05:32
Врач рассказал, какие болезни мешают лечению коронавируса
05:28
Эксперт назвал главные слабые стороны внешней политики Зеленского
05:02
Мир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять