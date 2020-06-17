Лекарство будет дешевле: обнаружены новые сильные антитела против COVID-19

Ученые надеются разработать "коктейль" из антител, который будет действовать как вакцина против коронавируса.
Исследователи университетского медицинского центра Амстердама сделали важное открытие на пути создания лекарства от коронавируса, которым заразились уже более восьми миллионов людей во всем мире.
В частности, у вылечившихся от COVID-19 пациентов обнаружили антитела к вирусу, которые в сотню раз сильнее, чем антитела у пациентов, переболевших коронавирусами ранее. Об этом сообщает NL Times.
Ученые отмечают, что эти два протеина могут помочь в создании многообещающего лекарства от коронавируса.
"Так как антитела более сильные, это значит, что для эффективного лечения их требуется меньше, а значит, лекарство из них будет дешевле производить. Мы тестировали в лаборатории все антитела из крови пациентов с COVID-19 и выделяли наиболее сильные варианты", - заявила глава исследования доктор Марит ван Гилс.
Следующим шагом предстоит доказать, что антитела безопасны к применению. Сначала тесты будут проводить на лабораторных животных. Если тесты будут успешными, то начнутся испытания на людях.
Доктор ван Гилс надеется, что тестирование на людях может стартовать в начале следующего года. После этого можно будет приступить к масштабному производству.
Отметим, исследователи из Амстердама продолжат тестировать кровь вылечившихся от COVID-19 пациентов. Они надеются разработать своего рода "коктейль" из антител, который будет действовать как вакцина с коротким сроком действия.
Как сообщал Главред, в США запретили лекарство от коронавируса. В частности, все препараты на основе гидроксихлорохина исключены из списка рекомендованных для лечения коронавируса лекарств.