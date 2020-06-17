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Лекарство будет дешевле: обнаружены новые сильные антитела против COVID-19

17 июня 2020, 06:01

Ученые надеются разработать "коктейль" из антител, который будет действовать как вакцина против коронавируса.

коронавирус
Ученые нашли два протеина, которые могут помочь в создании лекарства от коронавируса / pixabay.com

Исследователи университетского медицинского центра Амстердама сделали важное открытие на пути создания лекарства от коронавируса, которым заразились уже более восьми миллионов людей во всем мире.

В частности, у вылечившихся от COVID-19 пациентов обнаружили антитела к вирусу, которые в сотню раз сильнее, чем антитела у пациентов, переболевших коронавирусами ранее. Об этом сообщает NL Times.

Ученые отмечают, что эти два протеина могут помочь в создании многообещающего лекарства от коронавируса.

"Так как антитела более сильные, это значит, что для эффективного лечения их требуется меньше, а значит, лекарство из них будет дешевле производить. Мы тестировали в лаборатории все антитела из крови пациентов с COVID-19 и выделяли наиболее сильные варианты", - заявила глава исследования доктор Марит ван Гилс.

Следующим шагом предстоит доказать, что антитела безопасны к применению. Сначала тесты будут проводить на лабораторных животных. Если тесты будут успешными, то начнутся испытания на людях.

Доктор ван Гилс надеется, что тестирование на людях может стартовать в начале следующего года. После этого можно будет приступить к масштабному производству.

Отметим, исследователи из Амстердама продолжат тестировать кровь вылечившихся от COVID-19 пациентов. Они надеются разработать своего рода "коктейль" из антител, который будет действовать как вакцина с коротким сроком действия.

Как сообщал Главред, в США запретили лекарство от коронавируса. В частности, все препараты на основе гидроксихлорохина исключены из списка рекомендованных для лечения коронавируса лекарств.

коронавирус коронавирус новости Вакцина ученые
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