Лишь одна область Украины готова к ослаблению карантина

Коронавирус заразил более 200 тысяч людей в Украине/ УНИАН

По состоянию на 28 сентября только Кировоградская область соответствует необходимым критериям, чтобы ослабить карантинные меры в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Остальные области Украины и Киев остаются в пределах своих карантинных зон.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями Covid-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Кроме того уровень заболеваемости на 100 тысяч населения превысил пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

moz.gov.ua

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