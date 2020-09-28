Лишь одна область Украины готова к ослаблению карантина

В ряде областей загруженность коек в больницах пациентами с Covid-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50%.
По состоянию на 28 сентября только Кировоградская область соответствует необходимым критериям, чтобы ослабить карантинные меры в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Остальные области Украины и Киев остаются в пределах своих карантинных зон.
Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями Covid-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Кроме того уровень заболеваемости на 100 тысяч населения превысил пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Читайте такжеВрач рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в "желтую" зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова дала прогноз, грозит ли Украине локдаун.