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Лишь одна область Украины готова к ослаблению карантина

28 сентября 2020, 12:38

В ряде областей загруженность коек в больницах пациентами с Covid-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50%.

коронавирус,Киев
Коронавирус заразил более 200 тысяч людей в Украине/ УНИАН

По состоянию на 28 сентября только Кировоградская область соответствует необходимым критериям, чтобы ослабить карантинные меры в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Остальные области Украины и Киев остаются в пределах своих карантинных зон.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями Covid-19 и подозрениями на коронавирус превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Кроме того уровень заболеваемости на 100 тысяч населения превысил пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

moz.gov.ua

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Коронавирус в Украине – что было ранее:

  • По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.
  • С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в "желтую" зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова дала прогноз, грозит ли Украине локдаун.
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