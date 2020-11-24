Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление

Украинцев ждет последний карантин выходного дня, поэтому нужно определяться с дальнейшими планами, заявил Александр Ткаченко.
Наиболее оптимальным вариантом урегулирования ситуации с карантином в Украине является введение двухнедельных жестких карантинных ограничений с отказом от проведения массовых мероприятий на Новый год и Рождество.
Такую инициативу предложил министр культуры Александр Ткаченко, комментируя ситуацию с продлением противоэпидемиологических мероприятий в Украине на своем канале в Telegram.
По его словам, согласно планам Минздрава, украинцев ждет последний карантин выходного дня. Суточный прирост новых заболеваний снизился, однако вопрос продления противоэпидемиологических мероприятий нужно урегулировать.
В частности, Ткаченко предлагает запланировать введение тотального карантина на 2 недели и решить вопрос с финансовой компенсацией людям, которые в этом нуждаются.Читайте такжеНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят
"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить", - подчеркнул чиновник.
Карантин в Украине
- Официально карантин в Украине действует до 31 декабря 2019 года. Противоэпидемиологические меры были продлены в октябре по причине ухудшения ситуации с COVID-19.
- Правительство 11 ноября приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. На выходных в Украине запрещена работа заведений общественного питания и торгово-развлекательной сферы.
- Врач Марина Маменко прогнозирует, что на территории страны могут ввести жесткий карантин на 2-3 недели. По ее мнению, властям следует запретить работу общественного транспорта во избежание дальнейших рисков распространения COVID-19.