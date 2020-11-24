Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление

Украинцам советуют провести Новый год и Рождество в режиме онлайн / Фото Reuters

Наиболее оптимальным вариантом урегулирования ситуации с карантином в Украине является введение двухнедельных жестких карантинных ограничений с отказом от проведения массовых мероприятий на Новый год и Рождество.

Такую инициативу предложил министр культуры Александр Ткаченко, комментируя ситуацию с продлением противоэпидемиологических мероприятий в Украине на своем канале в Telegram.

По его словам, согласно планам Минздрава, украинцев ждет последний карантин выходного дня. Суточный прирост новых заболеваний снизился, однако вопрос продления противоэпидемиологических мероприятий нужно урегулировать.

В частности, Ткаченко предлагает запланировать введение тотального карантина на 2 недели и решить вопрос с финансовой компенсацией людям, которые в этом нуждаются.Читайте такжеНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят

"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить", - подчеркнул чиновник.

Карантин в Украине