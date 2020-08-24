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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор: о чем договорились политики

24 августа 2020, 17:20

Беседа Лукашенко и Путина состоялась в понедельник, 24 августа.

Путин Лукашенко
Беларусь получит российскую вакцину от COVID-19 / GettyImages

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в РБ и на "западном направлении". Стороны договорились о том, что белорусские граждане примут участие в испытании российской вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского главы государства Telegram-канал Пул Первого.

Согласно данной информации, граждане Беларуси будут в добровольном порядке участвовать в испытании разработанной Россией вакцины против COVID-19. Беларусь – первая страна, куда попадет российский препарат.Читайте также"Серьезное нарушение": в ВОЗ начали переговоры с Россией по вакцине от COVID-19

"Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 11 августа Россия первой из стран зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно планам, в первую очередь вакцинацию должны пройти медицинские работники и пенсионеры.

В ВОЗ с опаской отнеслись к российской разработке – вакцина не прошла третью фазу испытаний, в связи с этим существуют сомнения в ее эффективности и безопасности.

коронавирус новости России Владимир Путин новости Беларуси Александр Лукашенко
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