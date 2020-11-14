УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом

14 ноября 2020, 23:00

Заболевание перенес и 15-летний сын беларуского лидера.

Лукашенко
Лукашенко признался, что переболел коронавирусом / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко сознался, что переболел коронавирусом и уточнил, что в стране налажена эффективная система борьбы с Covid-19.

"Я переболел этим, видел и вижу, от чего умирают люди. Я сам был погружен в организацию этого процесса ... Я это прошел, семья моя прошла, делал соответствующие выводы", - сказал он в интервью иностранным телеканалам.

По словам Лукашенко, в государстве на протяжении всех сроков его президентства работали все инфекционные больницы.

"Везде позакрывали инфекционные больницы, в том числе в России, особенно при Ельцине, когда все было ориентировано на западные стандарты. А у нас ни одна инфекционная больница, даже районная, не была закрыта. Более того, мы их подняли, восстановили", - констатировал он.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси отправляли на изоляцию не только больного, но и всех контактных лиц. Пациентов изолировали под расписку, процесс контролировали правоохранители и медики. В больницах находились зараженные люди, а контактных помещали в санатории.

Читайте такжеКоронавирус сразил Степанова: что известно о болезни главы Минздрава"Пика мы еще не достигли, того, что было при первой волне заболеваемости, но близко к этому. А количество заболевших зависит от того, сколько ты тестов сделал. А тестов мы делаем в три раза больше, чем при первой волне ... Я убежден, что с этим вирусом, как и с предыдущими, нам надо будет жить. Он к нам надолго", - добавил он.

Лукашенко акцентировал, что Беларусь не закрывала школы на карантин.

"Ребенок если и заболел, то мы не заметим этого коронавируса. У меня у самого ребенок в 9 классе был, переболел этим. Температура поднялась, на вторые сутки упала и все. Я валялся там, на ногах почти перенес, но валялся, а он спокойно перенес", - подытожил он.

Александр Лукашенко новости Беларуси коронавирус новости коронавирус в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делатьРазрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства
Следующий материал

Последние новости

23:37
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных
23:35
Украина проиграла Германии в гостях в Лиге Наций Фото
23:12
"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Видео
23:00
Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом
22:35
Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта Видео
Реклама
22:22
Экс-советник Ермака пожаловался на присвоение миллиардов из фонда Covid-19
22:16
Украинские гандболистки устроили жестокий махач прямо на площадке Видео
22:13
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
22:05
Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Видео
21:32
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
21:28
Украина начинает исследовать Луну и Марс вместе с NASA
21:19
Коронавирус сразил Степанова: что известно о болезни главы Минздрава Видео
21:10
Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина Видео
21:01
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна Видео
20:48
Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун Видео
20:48
Зеленский анонсировал кадровые чистки и раскрыл план решения проблемы с КСУ Видео
20:47
В Минздраве сообщили, из-за чего COVID-19 у человека становится тяжелее Видео
20:45
Арестович назвал главную проблему Путина на переговорах по Донбассу Видео
20:18
Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах Видео
20:05
Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном Видео
Реклама
19:27
Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров Видео
19:21
В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе
18:45
Зеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки Видео
18:35
Лукашенко высказался о передаче власти в Беларуси своему сыну Видео
18:23
Распад России и фактор Азербайджана: у Зеленского оценили итоги войны в Карабахе Видео
18:08
В РФ телеведущий в коме находится в реанимации из-за коронавируса
18:03
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
17:57
"Завали хавальник, баран, не пи*ди": Милевский влип в новый скандал
17:35
В Украине начали эффективно лечить Covid-19 отечественным препаратом Видео
17:29
Срыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ Видео
17:12
"Покушение на Пашиняна": в Армении задержан лидер партии-врага власти Видео
16:59
"Не стоит бояться говорить правду": стало известно, как Джигарханян отзывался об Украине
16:28
В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства
16:02
Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе Видео
15:39
Путин похвастался, что за российской вакциной от COVID-19 выстроилась очередь Видео
15:27
Кровавое ДТП в Киеве: суд решил судьбу протаранившего остановку таксиста Видео
15:25
Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020: фото Фото
14:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
14:37
Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики Видео
14:28
Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом Видео
Реклама
14:13
Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина Видео
13:46
План Украины по Донбассу: у Зеленского сделали заявление о реакции Германии и Франции Видео
13:05
На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг Видео
12:54
В Крыму обвинили Киев в разжигании напряженности вокруг полуострова Видео
12:39
В Минздраве сделали неутешительный прогноз о жестком карантине в Украине Видео
12:25
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
12:02
Трамп после выборов президента США стал полностью седым Видео
11:17
"Он понимал, что уходит": друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях Видео
10:31
СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном Видео
10:14
Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять