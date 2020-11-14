Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом

Лукашенко признался, что переболел коронавирусом / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко сознался, что переболел коронавирусом и уточнил, что в стране налажена эффективная система борьбы с Covid-19.

"Я переболел этим, видел и вижу, от чего умирают люди. Я сам был погружен в организацию этого процесса ... Я это прошел, семья моя прошла, делал соответствующие выводы", - сказал он в интервью иностранным телеканалам.

По словам Лукашенко, в государстве на протяжении всех сроков его президентства работали все инфекционные больницы.

"Везде позакрывали инфекционные больницы, в том числе в России, особенно при Ельцине, когда все было ориентировано на западные стандарты. А у нас ни одна инфекционная больница, даже районная, не была закрыта. Более того, мы их подняли, восстановили", - констатировал он.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси отправляли на изоляцию не только больного, но и всех контактных лиц. Пациентов изолировали под расписку, процесс контролировали правоохранители и медики. В больницах находились зараженные люди, а контактных помещали в санатории.

Читайте такжеКоронавирус сразил Степанова: что известно о болезни главы Минздрава"Пика мы еще не достигли, того, что было при первой волне заболеваемости, но близко к этому. А количество заболевших зависит от того, сколько ты тестов сделал. А тестов мы делаем в три раза больше, чем при первой волне ... Я убежден, что с этим вирусом, как и с предыдущими, нам надо будет жить. Он к нам надолго", - добавил он.

Лукашенко акцентировал, что Беларусь не закрывала школы на карантин.

"Ребенок если и заболел, то мы не заметим этого коронавируса. У меня у самого ребенок в 9 классе был, переболел этим. Температура поднялась, на вторые сутки упала и все. Я валялся там, на ногах почти перенес, но валялся, а он спокойно перенес", - подытожил он.