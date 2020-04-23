Коронавирус в Беларуси: Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик

Лукашенко про коронавирус: рекомендации ВОЗ почитаем, но нам виднее / УНИАН

Беларусь, где сейчас набирает обороты коронавирус – рекомендации ВОЗ учтет, но действовать будет на свое усмотрение.

"Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но если они нам рекомендуют, как многие пишут, вплоть до комендантского часа ввести. Ну, слушайте. Я еще раз подчеркиваю: надо будет – введем и комендантский час. Надо – изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет", – цитирует главу государства пресс-служба президента Беларуси.

Читайте такжеУкраинцам придется пережить два пика коронавируса - врачПо словам Лукашенко, Беларусь с коронавирусом борется адекватно, "без чрезвычайщины и чрезмерности". И будет и далее "исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта действовать соответственно".

"Мы, наверное, с вами лучше знаем, что делать в нашей стране, но тем не менее прислушиваемся к советам специалистов", – добавил белорусский лидер.

Коронавирус в Беларуси

Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Напомним, Лукашенко заявил, что из-за китайского вируса белорусам не грозит голодная смерть. Если в стране не будет гречки, есть картошка, рассказал глава государства.