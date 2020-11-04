Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина в Украине

В Украине изменятся правила для административных единиц, которые попадут в "красную зону" карантина.
В Украине пока не планируют создавать новую зону карантина. Однако изменятся правила для административных единиц, которые попадут в "красную зону" карантина.
Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ", сейчас админединицы "красной зоны" могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить только некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.
"Теперь мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения - это "красный" уровень. Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то в этой области применяется весь перечень ограничений. И к нему попадает уже и общественный транспорт", - рассказал он.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
- 4 ноября журналистка Соня Кошкина сообщила, что карантин в Украине может измениться – возможно появление еще одной карантинной зоны – "черной".
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.