Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина в Украине

Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина / УНИАН

В Украине пока не планируют создавать новую зону карантина. Однако изменятся правила для административных единиц, которые попадут в "красную зону" карантина.

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ", сейчас админединицы "красной зоны" могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить только некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.

"Теперь мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения - это "красный" уровень. Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то в этой области применяется весь перечень ограничений. И к нему попадает уже и общественный транспорт", - рассказал он.

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