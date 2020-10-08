Ляшко анонсировал ужесточение карантина в Украине: названы четкие сроки

Жесткий карантин в Украине 2020 - Ляшко назвал четкие сроки / УНИАН

Карантин в Украине могут усилить уже через две недели, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Две недели – это инкубационный период, в среднем. Тогда я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как вводить жесткие карантинные ограничительные меры", – пояснил в интервью Украинской правде Ляшко.

По подсчетам Минздрава, именно за такой срок – одна-две недели – в Украине закончатся койки для больных коронавирусом. Расчеты чиновников строятся на нынешней статистике по Covid-19.

Читайте такжеНе койко-места: в Минздраве назвали новый приоритет в борьбе с коронавирусомЭто вынудило власти готовить еще 50 тысяч коек для потенциальных пациентов, которые могут заболеть коронавирусом в ближайшее время.

Напомним, коронавирус в Украине вынудил Минздрав пойти на беспрецедентные меры: начата подготовка к открытию временных госпиталей для больных Covid-19.

При этом ужесточать карантинные меры в Украине власти не намерены. По словам главы МОЗ Максима Степанова, экономика страны просто не выдержит новый локдаун.

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