Ляшко анонсировал ужесточение карантина в Украине: названы четкие сроки

По подсчетам Минздрава, в Украине скоро закончатся койки для больных коронавирусом.
Карантин в Украине могут усилить уже через две недели, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Две недели – это инкубационный период, в среднем. Тогда я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как вводить жесткие карантинные ограничительные меры", – пояснил в интервью Украинской правде Ляшко.
По подсчетам Минздрава, именно за такой срок – одна-две недели – в Украине закончатся койки для больных коронавирусом. Расчеты чиновников строятся на нынешней статистике по Covid-19.
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Напомним, коронавирус в Украине вынудил Минздрав пойти на беспрецедентные меры: начата подготовка к открытию временных госпиталей для больных Covid-19.
При этом ужесточать карантинные меры в Украине власти не намерены. По словам главы МОЗ Максима Степанова, экономика страны просто не выдержит новый локдаун.
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