Ляшко назвал число свободных мест в больницах для больных коронавирусом

Ляшко рассказал, сколько мест для больных коронавирусом есть в больницах / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время стал распространяться очень быстро. По состоянию на среду, 23 сентября, в стране зафиксированы 184 734 случая заражения, за последние сутки выявили 3497 больных Covid-19. Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, система здравоохранения Украины сегодня хорошо подготовлена к противодействию распространению коронавируса.

Об этом Ляшко рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас в больницах страны хватает мест для лечения больных коронавирусом.

"Сейчас в Украине есть 35 000 кроватей для госпитализации больных с коронавирусом, из них занято 12 000, а следовательно, запас мощности есть. Кроме того, еще 16 000 — перепрофилируется дополнительно. Более 10 000 коек уже имеют централизованное подключение к кислороду (в октябре 80% коек будут подключены), в том числе 3265 реанимационных коек или коек интенсивной терапии. Кроме того, к имеющимся кроватям может быть подключено более 4700 мониторов пациента и дополнительно 4354 кислородные концентраторы", — рассказал Ляшко.

Главный санитарный врач обратил внимание на то, что когда все больницы будут полностью перепрофилированы на оказание медицинской помочь больным COVID-19, то для покрытия потребностей инфицированных коронавирусом "будут сформированы дополнительные медицинские бригады по привлечению работников, которые сейчас работают в этих заведениях (55420 медицинских работников, из них врачей — 12381, медицинских сестер — 26863 и младшего медицинского персонала — 16 176)".

"Количество аппаратов ИВЛ в больницах составляет 5150 единиц, из которых 75 процентов — это аппараты среднего и высокого класса. Кроме того, в ближайшее время Украина получит еще сотни единиц кислородных концентраторов от ВОЗ. Таким образом, все люди, которые будут попадать в больницу с коронавирусом, будут иметь доступ к кислородной терапии", — подчеркнул Ляшко.

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