Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины

Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ​одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а курс вакцинации, состоящий из введения двух доз - 14 долларов.

По его словам, договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеРезультат действенной вакцины от COVID-19 улучшен: назван следующий шаг

По его словам, "в портфель механизма COVAX сегодня включены вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer".​

"После того, как они будут зарегистрированы, переквалифицированы ВОЗ, они несколькими траншами будут поступать в 180 стран. Сегодня COVAX подтвердил, что Украина может рассчитывать на бесплатную вакцину", - отметил Ляшко.​

Он также подчеркнул, что заложенные в бюджет 2021 года 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: