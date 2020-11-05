Ляшко объяснил, нужен ли тест для выхода на работу после COVID-19

Коронавирус и больничный - нужен ли тест для выхода на работу / Reuters

Многие украинцы столкнулись с проблемой выхода на работу после того, как переболели COVID-19. Коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек за сутки – но и выздоровели за сутки тоже рекордные 8 378 украинцев. Как им теперь вернуться на рабочие места, пояснил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, работодатель не имеет права требовать от работника отрицательный результат ПЦР-теста, уточнил Ляшко в ходе сегодняшнего пресс-брифинга в Киеве.

Читайте такжеКоронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие"Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, они требуют отрицательного теста ПЦР. Это противоречит действующему законодательству", – подчеркнул санврач.

Он перечислил все причины, по которым закрывают больничный лист тем, кто переболел коронавирусом. Их три:

после первого дня появления симптомов прошло 10 дней, причем симптомы отсутствуют в течение трех дней;

аналогично с положительным результатом ПЦР-теста: прошло 10 дней от дня получения и последние три дня нет симптомов;

человек получил отрицательный результат теста ПЦР.

Соблюдение даже одного из этих критериев гарантирует, что человек более не является заразным и не может инфицировать другого человека, подчеркнул Ляшко.

"Эти все факторы являются равноценными, и семейный врач определяет, как закрыть больничный. При закрытии больничного не должно быть ни одного буллинга, и мы можем спокойно принимать людей, которые переболели, и пускать их в коллектив", – заявил главный санврач.

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