Ляшко объяснил, нужен ли тест для выхода на работу после COVID-19

Главный санврач рассказал, какие требования работодателей являются незаконными.
Многие украинцы столкнулись с проблемой выхода на работу после того, как переболели COVID-19. Коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек за сутки – но и выздоровели за сутки тоже рекордные 8 378 украинцев. Как им теперь вернуться на рабочие места, пояснил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
В частности, работодатель не имеет права требовать от работника отрицательный результат ПЦР-теста, уточнил Ляшко в ходе сегодняшнего пресс-брифинга в Киеве.
Читайте такжеКоронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие"Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, они требуют отрицательного теста ПЦР. Это противоречит действующему законодательству", – подчеркнул санврач.
Он перечислил все причины, по которым закрывают больничный лист тем, кто переболел коронавирусом. Их три:
- после первого дня появления симптомов прошло 10 дней, причем симптомы отсутствуют в течение трех дней;
- аналогично с положительным результатом ПЦР-теста: прошло 10 дней от дня получения и последние три дня нет симптомов;
- человек получил отрицательный результат теста ПЦР.
Соблюдение даже одного из этих критериев гарантирует, что человек более не является заразным и не может инфицировать другого человека, подчеркнул Ляшко.
"Эти все факторы являются равноценными, и семейный врач определяет, как закрыть больничный. При закрытии больничного не должно быть ни одного буллинга, и мы можем спокойно принимать людей, которые переболели, и пускать их в коллектив", – заявил главный санврач.
Читайте такжеКак записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция
Коронавирус в Украине: последние новости
- Ранее Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в красной зоне карантина. В Минздраве прокомментировали работу школ и детсадов на территории с красным уровнем эпидемической опасности.
- Ученые из Агентства науки, технологий и исследований (A*STAR) в Сингапуре выяснили, что капли коронавируса могут распространяться на расстояние более 6 метров. При этом ранее считалось, что безопасной дистанцией является расстояние в два метра.
- Врач спрогнозировал зимний удар COVID-19 и назвал главную опасность. Заболеваемость коронавирусом в Украине зимой будет нарастать, считает Борис Бриль.