УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ляшко объяснил, почему власти откладывают введение локдауна

9 ноября 2020, 09:28

Офису президента мало одного параметра суточных случаев для ужесточения карантина.

Ляшко
Ляшко объяснил, почему не ужесточают карантин / УНИАН

Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у огромного количества человек – шаг составляет от 8 до 10 тысяч человек за сутки. В то же время в Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения. Защита здоровья невозможна без экономической составляющей. Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, власти ищут баланс, чтобы могли работать определенные субъекты или сферы хозяйственной деятельности для того, чтобы пополнять экономику.

"Но если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", - отметил Ляшко в комментарии РБК-Украина.

По информации, Офису президента мало одного параметра суточных случаев для ужесточения карантина. Это будет зависеть в первую очередь от индекса тяжелых форм болезни в общей статистике, индекса смертности и от количества занятых лечебных коек.

"Тем не менее, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
  • 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

карантин новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко объяснил, почему власти откладывают введение локдауна». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:50
Карантин выходного дня будет жестким: Степанов раскрыл детали
09:42
Аспирин vs Ибупрофен: врач указал на ключевую разницу и побочные эффекты Видео
09:28
Ляшко объяснил, почему власти откладывают введение локдауна Видео
09:12
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
09:01
Эрдоган предложил Путину новое решение по конфликту в Карабахе - СМИ Видео
Реклама
08:56
Киев и область снова вырвались вперед по числу заражений COVID-19: опубликована свежая статистика
08:44
Что для Украины означает победа Байдена мнение
08:35
В России на аэродроме военнослужащий устроил бойню
08:27
Почему врут тесты на коронавирус: названы главные ошибки медработников Видео
08:18
Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных Видео
08:14
Тыквенные семечки: врач назвала 5 преимуществ для здоровья Видео
08:05
Вся карта стала "оранжевой" и "красной": в Украине обновили зоны карантина Видео
07:59
В Совфеде предложили Украине отдать России южные регионы Видео
07:33
Коронавирус может состарить мозг на 10 лет - ученые
07:04
В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение
06:51
Будет ли в США гражданская война из-за результатов выборов мнение
06:33
В моду на зиму вернулись бесстрашные высокие ботинки в стиле 70-х: фото Фото Видео
06:02
Как и когда закончится война в Нагорном Карабахе: прогноз астролога
05:32
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
05:29
Как определить тяжелую форму COVID-19: ученые указали на важный нюанс Видео
Реклама
04:57
В Ереване заговорили о признании независимости Карабаха: главное условие Видео
04:26
"Придурошная, бл*дь": в Киеве женщины подрались в трамвае из-за отсутствия маски Видео
04:04
Туман и ночные "минусы": синоптик дала прогноз погоды на неделю Видео
03:40
Зарезал гастарбайтер: подробности убийства семьи доцента в России
03:01
Коронавирус у детей: ученые опровергли популярный миф
02:35
Умер известный украинский кинопродюсер
02:15
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
01:34
Инсульт: 4 главных фактора риска Видео
00:52
Что делать, если на вас чихнул зараженный COVID-19 - срочные меры Видео
00:21
Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020: фото Фото
08 ноября, воскресенье
23:59
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова без личного присутствия
23:58
Танці з зірками 2020 11 выпуск: кто покинул шоу 08-11-2020 Видео
23:41
Украинка 2,5 километра блуждала по ледяному подземелью
23:12
Дзюба отреагировал на резонанс из-за секс-скандала
22:54
Нарколог припугнул влиянием алкоголя на организм при COVID-19
22:41
Мелания Трамп впервые отреагировала на результаты выборов
22:31
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября Видео
22:26
Определена дата повторных выборов мэра Борисполя после трагедии
21:53
Из столицы Нагорного Карабаха бегут местные жители Видео
21:52
Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе Видео
Реклама
21:30
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
21:28
Врач назвала главные ошибки "паникеров" во время лечения коронавируса
21:18
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
21:05
Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч случаев Видео
21:03
Джилл Байден впервые вышла в свет в качестве первой леди
20:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
20:32
В Минске более 600 задержанных, а силовики вновь стягивают технику Видео
20:31
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
20:24
В Кривом Роге объявили подозрение виновнику кровавой резни на улице Видео
20:06
Коронавирус в Украине: названы области-лидеры
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять