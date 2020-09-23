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Ляшко спрогнозировал начало массовой вакцинации от Covid-19 в Украине

23 сентября 2020, 12:53

Испытания вакцин от коронавируса скорого могут дать позитивный результат, поделился замглавы Минздрава.

Ляшко сообщил, что в Украине массовая вакцинация от Covid-19 может начаться летом 2021-го – Коронавирус вакцинация
В Украине массовая вакцинация от Covid-19 может начаться летом 2021-го, сообщил Виктор Ляшко / Reuters

Заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал, что в Украине массовая вакцинация от коронавируса Covid-19 начнется не раньше июня 2021 года.

Сейчас уже девять вакцин испытывают на большом количестве людей, прививки получают более 20 тысяч человек, рассказал замминистра в эфире телеканала Україна 24.

По словам главного санврача, в конце 2020 года испытания могут дать позитивный результат.

"...более 20 тысяч человек уже получают прививки, на них проверяют, формируется ли иммунный ответ, защищает ли он от заболевания... на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не раньше", – сказал Ляшко.

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