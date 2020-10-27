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Ляшко уточнил условия ужесточения карантина в Украине

27 октября 2020, 15:49

Главный санитарный врач растолковал, в каком случае в Украине могут ужесточить карантин.

Виктор Ляшко
Ляшко уточнил условия ужесточения карантина в Украине / УНИАН

Карантин в Украине ужесточат в случае, если ежедневно будут фиксировать 15 тысяч случаев заболевания коронавирусом, подтвердил слова президента Владимира Зеленского замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Цифра есть – 15 тысяч больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тысяч больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал Ляшко во вторник, 26 октября, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что порог в 15 тысяч новых случаев определен при равномерном распределении больных на территории страны, для отдельных регионов он может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона – Ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – уточнил главный санврач.

Ляшко также отметил, что в настоящее время для больных коронавирусом отведено примерно 52 тысячи коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой.

"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", – подытожил Ляшко.

Отметим, коронавирус 2020 в Украине выявили за последние сутки у +6 677 человек. По состоянию на вторник, 27 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 355 601.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 6590 человек. За сутки умерли еще +126 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 145 336 пациентов (+2799 за сутки).

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине ужесточат лишь после того, как показатели по заболеваемости Covid-19 ухудшатся в двое по сравнению с сегодняшними – то есть если за сутки в Украине будет фиксироваться более 15 000 коронавирусных больных.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

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