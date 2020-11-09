Ляшко заверил, что врачи смогут выявлять коронавирус быстрее

Ляшко заявил, что семейных врачей снабдят быстрыми тестами на коронавирус / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля – ежедневно в стране фиксируют от 8 до 10 тысяч новых случаев заражения. В ближайшее время пациенты на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на COVID-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, уже выделены средства на закупку, и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.

"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику возле кровати больного или при обращении пациента к своему семейному врачу", - подчеркнул Ляшко.

Отметим, по состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек.

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