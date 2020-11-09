Ляшко заверил, что врачи смогут выявлять коронавирус быстрее

В ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген, отметил главный санитарный врач Украины.
Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля – ежедневно в стране фиксируют от 8 до 10 тысяч новых случаев заражения. В ближайшее время пациенты на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на COVID-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут.
Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, уже выделены средства на закупку, и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.
"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику возле кровати больного или при обращении пациента к своему семейному врачу", - подчеркнул Ляшко.
Отметим, по состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек.
Тесты на коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 5 ноября главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работодатель не имеет права требовать от работника отрицательный результат ПЦР-теста после того, как тот переболел COVID-19 и больничный лист закрыт.
- 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.