Ляшко заявил, что у Украины нет статуса разработчика вакцины от коронавируса

Ляшко заявил, что у Украины нет статуса разработчика вакцины / УНИАН

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина не имеет международного статуса разработчика вакцины против коронавируса.

Но это никак не влияет на отечественные исследования в области разработки вакцины, заявил Ляшко в эфире Общественного радио.

"Мы сможем объяснить, в чем уникальность украинской вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, поскольку сейчас на информацию распространяется авторское право производителей", — сказал Ляшко.

Сегодня в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины.

В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

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