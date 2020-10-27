Ляшко заявил, что у Украины нет статуса разработчика вакцины от коронавируса

Сегодня в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины.
Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина не имеет международного статуса разработчика вакцины против коронавируса.
Но это никак не влияет на отечественные исследования в области разработки вакцины, заявил Ляшко в эфире Общественного радио.
"Мы сможем объяснить, в чем уникальность украинской вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, поскольку сейчас на информацию распространяется авторское право производителей", — сказал Ляшко.
Сегодня в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины.
В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.
Украинская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.
- 22 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит этап тестирования.
- 22 октября один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что украинские медики получат рабочий препарат уже через девять-двенадцать месяцев.
Автор: Адриана Бубновская