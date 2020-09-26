Макаревич переболел коронавирусом: был только один симптом

Артист сообщил, что решил сдать тест на коронавирус из-за наличия одного симптома.
Российский музыкант и поэт – лидер группы Машина времени Андрей Макаревич, поделился, что переболел коронавирусом Covid-19.
Макаревич в эфире радиостанции Эхо Москвы сказал, что у него был только один симптом коронавируса – пропало обоняние.
По словам музыканта, отсутствие обоняния его насторожило, и он решил сдать тест на Covid-19.
"Да (Макаревич подтвердил, что болел коронавирусом – Ред.). И если бы я не сдал тест – а в этом состоянии я мог спокойно его не сдавать, у меня не было ни температуры, ни кашля, обоняние пропало – вот это меня насторожило…", – сказал артист.
- Справка. Андрей Макаревич родился в Москве 11 декабря 1953 года.
- Макаревич в 1969 году собрал ансамбль Time Machines, который исполнял кавер-версии песен британских групп The Beatles и The Rolling Stones. В 1974-м ансамбль переименовали – появилась группа Машина времени.
- Макаревич в 1999 году получил звание народный артист Российской Федерации. Артист выступает против агрессии РФ.
Автор: Екатерина Присяжнюк