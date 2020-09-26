Макаревич переболел коронавирусом: был только один симптом

У Андрея Макаревича был коронавирус / Скриншот

Российский музыкант и поэт – лидер группы Машина времени Андрей Макаревич, поделился, что переболел коронавирусом Covid-19.

Макаревич в эфире радиостанции Эхо Москвы сказал, что у него был только один симптом коронавируса – пропало обоняние.

По словам музыканта, отсутствие обоняния его насторожило, и он решил сдать тест на Covid-19.

"Да (Макаревич подтвердил, что болел коронавирусом – Ред.). И если бы я не сдал тест – а в этом состоянии я мог спокойно его не сдавать, у меня не было ни температуры, ни кашля, обоняние пропало – вот это меня насторожило…", – сказал артист.