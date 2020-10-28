УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Макрон и Меркель решили больше не ждать и ужесточили карантин из-за коронавируса

28 октября 2020, 23:05

В среду, 28 октября, власти Франции и Германии приняли решение усилить карантинные ограничения.

Меркель,Макрон
Меркель и Макрон ужесточили карантин / Reuters

Коронавирус 2020 стал огромным испытанием для европейских властей. В среду, 28 октября, президент Франции Эммануэль Макрон обратился с обращением к нации, в котором объявил о новом национальном режиме самоизоляции на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом. В этот же день в Германии тоже было решено ввести в ноябре режим "мягкого локдауна", требующего ограничения контактов граждан, а также закрытия целого ряда учреждений.

Обращаясь к французам, президент Макрон объявил о введении жестких ограничений на национальном уровне. По словам Макрона, жители Франции не смогут выезжать из одного региона в другой (исключение составят лишь возвращающиеся из поездок по случаю Дня всех святых). Чтобы покинуть свой дом, снова потребуется предоставить справку, сообщил французам Макрон. Единственным разрешенным вариантом для выхода будет "пойти на работу, на прием к врачу, оказать помощь, пройтись по магазинам или подышать воздухом", сообщает Le Figaro.

Частные и публичные собрания не разрешаются. Бары, рестораны и второстепенные предприятия будут закрыты.

Детские сады, школы, колледжи, средние школы останутся открытыми.

"Моя обязанность - защищать всех французов", - заявил Макрон.

По словам французского президента, вторая волна коронавируса будет более смертоносной, чем первая: "Вирус распространяется со скоростью, которую не ожидали даже самые пессмистические прогнозы. Менее чем за две недели количество заражений удвоилось".

Отметим, Франция на днях замкнула пятерку в печальном мировом рейтинге по количеству заболевших (1 млн 165 тысяч), обогнав Испанию.

Карантин в Германии

В Германии ввели карантин по всей стране на месяц. В рамках ограничений запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться больше 10 человек, сообщает Reuters.

Решение приняли в среду канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель.

Эти меры, названные "мягким локдауном", объясняются немецкими властями тем, что за последние десять дней количество пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких клиник удвоилось, за тот же период удвоилось и число пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Гражданам Германии предписывается ограничить "до абсолютного минимума" социальные контакты за пределами собственного домохозяйства. Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств считаются неприемлемыми. Нарушителям грозят наказания.

Также власти Германии призывают граждан отказаться в ноябре от частных поездок и посещения родственников. Будут закрыты все предприятия досуга: театры, кинотеатры, концертные залы, выставки, казино, бордели, фитнес-клубы, плавательные бассейны. Закрытию подлежат косметические и массажные салоны, тату-заведения (зато парикмахерские продолжат работу).

В ноябре не будут работать рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос. В магазинах допустимое одновременное число посетителей будет ограничено из расчета один человек на 10 кв метров торговой площади.

Школы и детсады будут работать в обычном режиме.

Карантин 2020 – о чем сообщалось ранее:

  • 23 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине ужесточат лишь после того, как показатели по заболеваемости Covid-19 ухудшатся в двое по сравнению с сегодняшними – то есть если за сутки в Украине будет фиксироваться более 15 000 коронавирусных больных.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

новости Германии карантин Ангела Меркель коронавирус Эммануэль Макрон новости Франции коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Макрон и Меркель решили больше не ждать и ужесточили карантин из-за коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:28
В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям
23:05
Макрон и Меркель решили больше не ждать и ужесточили карантин из-за коронавируса Видео
22:46
В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе Видео
22:09
Кравчук обратился с просьбой к властям России, "ДНР" и "ЛНР" Видео
21:43
Новый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе Видео
Реклама
21:24
Вирусолог назвал самые опасные маски для лица Видео
21:10
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
21:00
Диетолог объяснила, поможет ли сало в борьбе с коронавирусом
20:46
В Киеве у метро Выдубичи автобус на бешеной скорости влетел в МАФ, есть жертвы
20:37
Войска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление Видео
20:32
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
20:18
Запад отгораживается от России глубоким рвом мнение
20:07
Жена Петросяна рассказала, почему он оказался в больнице Видео
19:43
Старый итальянец зверски убил жену-украинку Видео
19:41
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
19:29
Формула 2+2 по Карабаху и окончание войны: Алиев назвал условие Баку Видео
19:27
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:10
Последний партизан - в Кривом Роге мужчина пустил под откос поезд Видео
19:04
Глава Чечни Кадыров собрался в отставку после критики Кремля Видео
18:45
Лукашенко приказал: в Беларуси начали выгонять из вузов студентов-протестующих Видео
Реклама
18:30
Названы бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus в ноябре — одна из них для PS5 Видео
18:26
Арестович получил должность в делегации Украины в ТКГ по Донбассу Видео
18:24
КСУ запретил НАПК проверять декларации и вернул Украину в 1991 год Видео
18:20
Австралийская модель соблазнительно показала шикарное тело в пикантном наряде Видео
17:56
Политолог рассказал, кому в Офисе президента грозит отставка Видео
17:55
Дмитрий Дикусар рассказал, как его выгнали с Танцев со звездами Видео
17:49
Как пить ром: самые вкусные комбинации Видео
17:45
Доплаты в Украине для пенсионеров - какие документы нужно подать Видео
17:35
"Мешок картохи автору этого шедевра": белорусские протесты превратили в 8-битную игру Видео
17:31
Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля - эколог
17:29
Упражнения против высокого давления: эксперты рассказали о тренировках дома Видео
17:28
Microsoft готовится к скорой "смерти" Adobe Flash
17:15
"Возможно неправильные действия пилотов": эксперт о причинах катастрофы Ан-26 Видео
17:11
В Кабмине назвали главные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Видео
16:38
Sony запускает глобальную рекламную кампанию PlayStation 5 Видео
16:27
Астрологи "рассекретили" мужчин, которые боятся быть брошенными
16:14
Напавший на журналистку в поезде Мариуполь-Киев предложил жертве путевку в Египет Видео
16:05
Детям до двух лет категорически нельзя: Комаровский дал совет молодым родителям
15:51
Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Смерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами Видео
Реклама
15:44
Медик назвал завтрак-"провокатор" диабета Видео
15:40
Девушка Брэда Питта щегольнула грудью без лифчика
15:35
Кабмин выделил из COVID-фонда дополнительные 2 миллиарда: куда отправят деньги Видео
15:19
СМИ узнали подробности смерти мэра Борисполя Видео
15:13
В Украине официально продлили карантин и срок ЧС: документ Видео
15:02
В МИД рассказали, стоит ли ждать пересмотра Минских соглашений Видео
15:01
Алиев назвал главную проблему в переговорах с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
14:47
Илон Маск назвал свои любимые видеоигры, в которые стоит поиграть на Хэллоуин
14:45
Армения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху Видео
14:35
Явку на местных выборах обеспечили люди от 50 лет - социологи Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять