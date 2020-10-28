Макрон и Меркель решили больше не ждать и ужесточили карантин из-за коронавируса

Меркель и Макрон ужесточили карантин / Reuters

Коронавирус 2020 стал огромным испытанием для европейских властей. В среду, 28 октября, президент Франции Эммануэль Макрон обратился с обращением к нации, в котором объявил о новом национальном режиме самоизоляции на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом. В этот же день в Германии тоже было решено ввести в ноябре режим "мягкого локдауна", требующего ограничения контактов граждан, а также закрытия целого ряда учреждений.

Обращаясь к французам, президент Макрон объявил о введении жестких ограничений на национальном уровне. По словам Макрона, жители Франции не смогут выезжать из одного региона в другой (исключение составят лишь возвращающиеся из поездок по случаю Дня всех святых). Чтобы покинуть свой дом, снова потребуется предоставить справку, сообщил французам Макрон. Единственным разрешенным вариантом для выхода будет "пойти на работу, на прием к врачу, оказать помощь, пройтись по магазинам или подышать воздухом", сообщает Le Figaro.

Частные и публичные собрания не разрешаются. Бары, рестораны и второстепенные предприятия будут закрыты.

Детские сады, школы, колледжи, средние школы останутся открытыми.

"Моя обязанность - защищать всех французов", - заявил Макрон.

По словам французского президента, вторая волна коронавируса будет более смертоносной, чем первая: "Вирус распространяется со скоростью, которую не ожидали даже самые пессмистические прогнозы. Менее чем за две недели количество заражений удвоилось".

Отметим, Франция на днях замкнула пятерку в печальном мировом рейтинге по количеству заболевших (1 млн 165 тысяч), обогнав Испанию.

Карантин в Германии

В Германии ввели карантин по всей стране на месяц. В рамках ограничений запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться больше 10 человек, сообщает Reuters.

Решение приняли в среду канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель.

Эти меры, названные "мягким локдауном", объясняются немецкими властями тем, что за последние десять дней количество пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких клиник удвоилось, за тот же период удвоилось и число пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Гражданам Германии предписывается ограничить "до абсолютного минимума" социальные контакты за пределами собственного домохозяйства. Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств считаются неприемлемыми. Нарушителям грозят наказания.

Также власти Германии призывают граждан отказаться в ноябре от частных поездок и посещения родственников. Будут закрыты все предприятия досуга: театры, кинотеатры, концертные залы, выставки, казино, бордели, фитнес-клубы, плавательные бассейны. Закрытию подлежат косметические и массажные салоны, тату-заведения (зато парикмахерские продолжат работу).

В ноябре не будут работать рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос. В магазинах допустимое одновременное число посетителей будет ограничено из расчета один человек на 10 кв метров торговой площади.

Школы и детсады будут работать в обычном режиме.

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