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Короновирус убил сына знаменитой телеведущей

20 мая 2020, 17:15

В России от коронавируса умер сын телеведущей Светланы Моргуновой - Максим Моргунов.

Максим Моргунов
Максим Моргунов / Facebook Илья Свиридов

В России в 52 года умер Максим Моргунов - сын легендарной советской телеведущей Светланы Моргуновой. Брат Максима Илья Свиридов сообщил, что Максим Моргунов умер от коронавируса у себя в квартире. Он написал трогательное сообщение в своем Facebook.

"Вчера умер мой брат. Максим Моргунов, 52 года, ковид-положительный.

У него не было вредных привычек, хронических заболеваний, он не был в "группе риска". Абсолютно здоровый, сильный мужик. Друзья, ковид это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно. В нашей семье большое горе. Я пока не могу осознать произошедшего, масштаб потери. Максим был неординарным человеком, интеллектуальным, высоко эрудированным, очень порядочным и скромным. И недооценённым. Я отдельно напишу о нём пост. Когда смогу. Прошу молитв об новопреставленном усопшем р.Б. Максиме. Берегите себя и своих близких", - сказала Свиридов.

Он рассказал, как Могрунов между майскими праздниками выходил на работу в музей-заповедник Коломенское, и как ко Дню Победы они делали телемост с Португалией.

"И там контактировал с коллегой. Одним, его непосредственным начальником", - уточнил Свиридов.

Максим Моргунов и Иван Свиридов
Максим Моргунов и Иван Свиридов / Facebook Иван Свиридов

8 числа у начальника подтвердили коронавирус. Максим получил подтверждение 10 мая, а 19 мая, Максима не стало.

"Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего такого экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест в больницах мало, пока можно и дома поболеть. Авось, и сам выздоровею. Родных отправил на дачу, они не заразились.

Разговаривали с ним вчера, утром, днём, ну дышал плоховато, это всё. Считал, что идёт на поправку, "динамика положительная". Обсуждали выступление Хабиба, тяжелую неожиданно ситуацию в Дагестане. Закончили шуткой, что "настоящий джигит победит ковид", - сказал Свиридов.

Уже с 18 часов 19 мая Моргунов перестал выходить на связь, в 21-00 спасатели вызвали с дачи его жену, вскрыли закрытую квартиру, выбили дверь и констатировали смерть.

У Максима Моргунова остались жена, дочь и очень пожилая мама, Светлана Моргунова.

Ранее стало известно, что с коронавирусом в больницу попал актер Кривого зеркала.

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