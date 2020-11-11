Маленький нюанс: врач объяснила, почему некоторые болеют COVID-19 без симптомов

Ольга Голубовская рассказала, почему коронавирус может проходить без симптомов.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская объяснила, почему некоторые пациенты переносят коронавирус без симптомов или в очень легкой форме. Всё дело в генетике.
"[Генетически] детерминирован иммунный ответ против того или иного возбудителя. И есть, вероятно, люди, у которых генетический иммунный ответ так срабатывает, что они тяжело не болеют", – заявила инфекционист в комментарии изданию Гордон.
Аналогично у некоторых людей есть антитела к вирусу гепатита А – хотя они им в детстве не болели.
При этом Голубовская подчеркнула, что главная проблема коронавируса в Украине – не тяжесть симптомов, а массовость заболевания. Если в больнице одномоментно заболевают все врачи, то лечить пациентов просто некому.
Коронавирус в Украине: последние новости
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