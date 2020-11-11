Маленький нюанс: врач объяснила, почему некоторые болеют COVID-19 без симптомов

Коронавирус 2020 - кто и почему болеет без симптомов / НСН

Заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская объяснила, почему некоторые пациенты переносят коронавирус без симптомов или в очень легкой форме. Всё дело в генетике.

"[Генетически] детерминирован иммунный ответ против того или иного возбудителя. И есть, вероятно, люди, у которых генетический иммунный ответ так срабатывает, что они тяжело не болеют", – заявила инфекционист в комментарии изданию Гордон.

Аналогично у некоторых людей есть антитела к вирусу гепатита А – хотя они им в детстве не болели.

При этом Голубовская подчеркнула, что главная проблема коронавируса в Украине – не тяжесть симптомов, а массовость заболевания. Если в больнице одномоментно заболевают все врачи, то лечить пациентов просто некому.

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