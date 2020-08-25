Манипуляция данными о коронавирусе: Ляшко поставил точку

Ляшко рассказал о манипуляции данными о коронавирусе / УНИАН

Коронавирус в Украине постоянно бьёт рекорды по числу новый случаев заражения. Но цифры отображают реальную картину. Государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения и на них местная власть влиять не может. А доля тестирований в коммунальных лабораториях, которые находятся в собственности местной власти, не такая уж и большая.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно сманипулировать.

"Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил он.

Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь в случаях коронавирусной болезни, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов. По его словам, они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад.

Читайте такжеЛяшко рассказал, как бесплатно сделать тест на коронавирусНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.