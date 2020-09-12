Марихуану назвали эффективной в лечении коронавируса

Марихуана может быть эффективной в лечении коронавируса / Фото: ipnews.in.ua

Ученые из США и Израиля пришли к выводу, что препараты на основе каннабидиола, который содержится в каннабисе и не имеет психотропного эффекта, могут оказать помощь пациентам с тяжелыми формами коронавируса и пневмонией.

Как сообщается в исследовании ученых из Университета Небраски и Техасского биомедицинского научно-исследовательского института, вещество можно применять, если Covid-19 протекает в тяжелой форме и дает осложнения на легкие.

По убеждению исследователей, каннабидиол обладает противовоспалительным действием и способен положительно повлиять на иммунитет, который ослаб под действием коронавируса. Они применяли данное вещество на мышах, оно значительно улучшило функции легких. У животных снизился уровень цитокинов в крови и повысилось содержание кислорода.

Ученые приняли решение продолжить исследование на грызунах и при положительном результате продолжить эксперимент уже на людях. Они подчеркивают, что лечить Covid-19 каннабидиолом категорически нельзя в домашних условиях, а исключительно под присмотром врача.

Читайте такжеВ Украине снижается смертность от коронавируса"Начальная стадия Covid-19 характеризуется попыткой вируса скрыть себя от иммунной системы. Именно в этот момент организму необходимо стимулировать иммунитет, и применение противовоспалительных средств может оказаться смертельным. Поэтому каннабидиол может быть выходом", - рассказал доктор Джек Ю, профессор университета Огаста.

Разработки проводят компании Eybna и CannaSoul в Израиле, а также ученые из Университета Огаста в США. Следующий этап исследований влияния каннабидиола на коронавирус в организме человека проведут в Университете американского штата Джорджия.