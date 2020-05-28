Звезда Бэтмена и Начала Марион Котийяр болела коронавирусом

Марион Котийяр переболела коронавирусом / Instagram

Муж Марион Котийяр режиссер Гийом Каре в интервью рассказал, что их семья переболела коронавирусом, но уже успешно переборола болезнь.

Марион Котийяр и Гийом Каре переболели коронавирусом, пишет издание Paris Match со ссылкой на интервью для канала Canal+.

По словам Гийома Каре они переболели коронавирусом в легкой форме. Однако, карантин больше повлиял на их работу - Каре пришлось остановить работу над новой картиной про Астерикса и Обеликса.

"Мы с Марион счастливчики, поскольку у нас была достаточно легкая версия этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так бояться, но в любом случае рады, что все позади", - сказал он.

Съемочная площадка расположена в Китае, поэтому еще в марте все участники киноленты покинули страну. По словам Гийома, у этому проекту он вернется не раньше ноября 2020 года.

Марион Котийяр играла в таких популярных фильмах, как Бэтмен Возрождение легенды, Начало, Джонни Д., Влюбись в меня, если осмелишься, серия фильмов Такси, Союзники, Макбет и Роковая страсть.

Напомним, в России коронавирусом заболел телеведущий Александр Гордон. Результаты теста показали в прямом эфире, и ему пришлось срочно ехать домой на самоизоляцию.