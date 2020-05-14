УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Защитник сборной Уругвая заразился коронавирусом в Италии

14 мая 2020, 13:01

Футболист итальянского клуба Фиорентина Мартин Касерес заразился коронавирусом.

Мартин Касерес
Мартин Касерес / Instagram

Защитник уругвайской сборной, который также играет в итальянском клубе Фиорентина, Мартин Касерес заразился коронавируcом.

Коронавирус показали анализы, которые Мартин Касерес сделал вместе с остальной командой, пишет Football Italia.

33-летний Касерес оказался одним из 6 больных коронавирусом в Фиорентине. Три игрока и три сотрудника показали положительный эффект на коронавирус перед началом индивидуальных тренировок.

Все были помещены на 14-дневный карантин, хоть, преимущественно среди них были бессимптомные больные.

Директор Фиорентины Джо Бароне подтвердил, что один из больных уже почти выздоровел.

"Мы перешли с шести положительных больных на пять, потому что один из сотрудников в настоящее время показал отрицательный результат", - сказал Бароне La Gazzetta dello Sport

"Кроме того, у двух игроков был отрицательный результат по первому мазку, поэтому мы ждем результатов второго теста завтра", - добавил он.

Ранее звезда сериала Удивительная Миссис Мэйзел признался, что перенес коронавирус с семьей.

новости спорта новости футбола коронавирус в Италии коронавирус симптомы
Сейчас вы просматриваете новость «Защитник сборной Уругвая заразился коронавирусом в Италии». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: карьерное продвижение и опасный азарт
13:59
Ловкость рук: в Одессе таксистка украла с карты клиентки 72 тысячи гривен
13:37
"Памятник руко*опству": в Киеве "мост Кличко" снова покрылся трещинами
13:35
Дело Микитася: суд избрал меру пресечения для застройщика и экс-нардепа
13:12
Вырастут ли тарифы на проезд в Киеве: Кличко объяснил ситуацию
13:01
Защитник сборной Уругвая заразился коронавирусом в Италии
12:32
Дело Микитася: застройщик отказался вносить залог и ушел черным ходом из суда: видео Видео
12:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 14 мая
12:19
Новые правила авиаперелетов по Европе: какие сюрпризы ждут туристов
12:00
Лечение коронавируса: жена заболевшего рассказала, за что нужно платить в украинских больницах
11:47
"Сухие дни и +19": Киеву спрогнозирована перемена погоды Видео
11:42
Евровидение 2020 - как и где смотреть онлайн второй концерт 14-05-2020 Видео
11:30
Как в Украине будут запускать транспорт и авиасообщение: Минздрав назвал условие
11:10
Сквозь снег 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
11:08
Поздно пить боржоми: спасет ли экономику Украины пересмотр соглашения с ЕС мнение
11:04
Курс валют: новая серия валютных качелей от гривны и доллара
11:00
В Минздраве назвали условия для открытия метро Киева с 25 мая
10:53
Когда больные коронавирусом наиболее заразны: вирусолог дал точный ответ
10:40
В сервисах такси объяснили, почему резко подорожали поездки по Киеву
10:30
"Коронавирусная модель": в Кабмине придумали, как избавиться от маршруток
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять