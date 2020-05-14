Защитник сборной Уругвая заразился коронавирусом в Италии

Мартин Касерес / Instagram

Защитник уругвайской сборной, который также играет в итальянском клубе Фиорентина, Мартин Касерес заразился коронавируcом.

Коронавирус показали анализы, которые Мартин Касерес сделал вместе с остальной командой, пишет Football Italia.

33-летний Касерес оказался одним из 6 больных коронавирусом в Фиорентине. Три игрока и три сотрудника показали положительный эффект на коронавирус перед началом индивидуальных тренировок.

Все были помещены на 14-дневный карантин, хоть, преимущественно среди них были бессимптомные больные.

Директор Фиорентины Джо Бароне подтвердил, что один из больных уже почти выздоровел.

"Мы перешли с шести положительных больных на пять, потому что один из сотрудников в настоящее время показал отрицательный результат", - сказал Бароне La Gazzetta dello Sport

"Кроме того, у двух игроков был отрицательный результат по первому мазку, поэтому мы ждем результатов второго теста завтра", - добавил он.

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