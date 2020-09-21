Маски для лица увеличивают шансы болеть коронавирусом бессимптомно - ученые

Маски для лица повышают иммунитет / УНИАН

Коронавирус 2020 поделил человечество на тех, кто сознательно носит маски для лица в общественных местах, и тех, кто делает это только для того, чтобы зайти в магазин и в общественный транспорт. Но польза от масок для лица есть. Некоторые исследователи считают, что ношение масок повышает уровень иммунизации от коронавируса.

Об этом сообщает Express.

Медики выдвинули теорию о том, что ношение масок повышает уровень иммунизации от коронавируса. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

Это метод также известен как вариоляция, практика преднамеренного заражения людей низкими дозами патогена для создания защитного иммунного ответа. Подобная методика уже давно не используется врачами, поскольку современные вакцины содержат более слабые и более безопасные формы вируса.

Более того, эксперты обратили внимание на недавний анализ, проведенный Бристольским университетом, который показал, что доля пациентов, умирающих от коронавируса в отделениях интенсивной терапии по всему миру, с марта снизилась на треть. Кроме того, свежие данные свидетельствуют о том, что даже в легких и бессимптомных случаях провоцируется сильный иммунный ответ, который повышает иммунитет у населения.

Правда, доктор Джулиан Танг, почетный доцент Ланкастерского университета, разделяет осторожный оптимизм по поводу этой теории.

"Эта идея "вариоляции" вполне возможна, и может усилить защитные физические эффекты ношения масок, мягко стимулируя иммунную систему людей. Люди будут подвержены низким уровням переносимого по воздуху SARS-CoV-2, который может вызвать иммунный ответ, но без какой-либо явной инфекции или заболевания", - сказал ученый.

Но необходимы более формальные и точные исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу, признает британский врач.

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