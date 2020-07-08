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Почему маски на зеркале заднего вида авто – смертельная опасность: эксперт дал ответ

Эксперт рассказал, почему в машине нельзя вешать на зеркало заднего вида маски и другие предметы.

8 июля 2020, 10:41
Маски на зеркале заднего вида авто - почему нельзя вешать и куда деть
Маски на зеркале заднего вида авто - почему нельзя вешать и куда деть / Фото pixabay.com

Вешать маски на зеркало заднего вида авто – опасная привычка, которой стали грешить многие автомобилисты во время карантина из-за коронавируса.

На зеркале не место лишним предметам – не только маскам, но также ароматизированным "елочкам", феничкам и пр., пояснил глава департамента расследований дорожно-транспортных происшествий DEKRA (европейской компании по проверке и инспекции транспортных средств) Питер Рюккер, пишет DEKRA/DMM.

Любые предметы, которые попадают в поле зрения водителя и своим движением отвлекают его внимание, – увеличивают риск ДТП.

Такие предметы ограничивают видимость дороги (в особенности при повороте на право), а также могут отвлечь водителя от появления в опасной зоне пешехода или велосипедиста.

Поэтому маски в машине лучше оставлять в специальных отсеках для небольших вещей, которые есть в большинстве авто.

Ранее в Минздраве развенчали очередной миф о защитных масках и призвали украинцев соблюдать профилактические меры.

Также в ведомстве рассказали, где украинцам обязательно нужно находиться в масках.

Тем временем власти анонсировали принятие законопроекта, согласно которому штрафы за отсутствие масок в публичных местах снизятся в 100 раз.

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