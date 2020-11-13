Массовая волна COVID-19 в сборной Украины: матч с Германией под угрозой срыва

Футболисты сборной Украины заболели коронавирусом / УАФ

​Четыре игрока сборной Украины по футболу получили положительные тесты на коронавирус перед матчем 5-го тура Лиги наций УЕФА против Германии.

Речь идет о представителях Динамо Сергее Сидорчуке и Викторе Цыганкове, игроке Шахтера Викторе Коваленко и футболисте Вест Хэма Андрее Ярмоленко. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Пришли результаты тестов. У 5 человек положительные, 4 из них - игроки. Мы сегодня приехали на тренировку, зараженные остались в отеле, они изолированы. Постараемся по максимуму защитить себя от общения", - сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Как сообщил Шевченко, из-за вспышки COVID-19 игра с немцами находится под угрозой срыва. Решение о проведении поединка будет принято организаторами со стороны УЕФА и немецких властей в ближайшее время.​

Отметим, матч Германия - Украина запланирован на 14 ноября в Лейпциге.

Как ранее сообщал Главред, Украина проиграла Польше в товарищеском матче.