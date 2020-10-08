МАУ вводит жесткий масочный режим в самолетах

МАУ вводит обязательный масочный режим в самолетах / УНИАН

Авиакомпания Международные авиалинии Украины ужесточила правила безопасности в связи с пандемией Covid-19 и усугублением эпидемиологической ситуации в стране.

"С 12 октября 2020г. мы обновляем меры безопасности, чтобы вы чувствовали себя ещё более защищенными в течение всего вашего путешествия", - сообщает пресс-служба МАУ в Facebook.

Новый масочный режим предусматривает:

Ношение защитных масок в самолетах МАУ является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;

Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни.

Снимать маску разрешено исключительно по состоянию здоровья, не связанному с коронавирусом. Уточняется, что у пассажира должна быть соответствующая справка от врача, подтверждающая это, и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

В новых правилах, которые вступают в силу с 12 октября, также указаны следующие рекомендации:

Социальная дистанция;

Использование антисептиков;

Отказ от поездки в случае недомогания;

Онлайн-регистрация на рейсы;

Заблаговременное прибытие в аэропорт.

/ Инфографика МАУ

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Напомним, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Киев из желтой карантинной зоны попадет в оранжевую.

Как ранее сообщалось, в столице в начале октября обновлен суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом – 1 числа Covid-19 диагностирован у 447 человек.