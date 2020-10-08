МАУ вводит жесткий масочный режим в самолетах

Без средств защиту смогут лететь только дети до шести лет.
Авиакомпания Международные авиалинии Украины ужесточила правила безопасности в связи с пандемией Covid-19 и усугублением эпидемиологической ситуации в стране.
"С 12 октября 2020г. мы обновляем меры безопасности, чтобы вы чувствовали себя ещё более защищенными в течение всего вашего путешествия", - сообщает пресс-служба МАУ в Facebook.
Новый масочный режим предусматривает:
Ношение защитных масок в самолетах МАУ является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;
Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни.
Снимать маску разрешено исключительно по состоянию здоровья, не связанному с коронавирусом. Уточняется, что у пассажира должна быть соответствующая справка от врача, подтверждающая это, и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.
В новых правилах, которые вступают в силу с 12 октября, также указаны следующие рекомендации:
Социальная дистанция;
Использование антисептиков;
Отказ от поездки в случае недомогания;
Онлайн-регистрация на рейсы;
Заблаговременное прибытие в аэропорт.
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Напомним, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Киев из желтой карантинной зоны попадет в оранжевую.
Как ранее сообщалось, в столице в начале октября обновлен суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом – 1 числа Covid-19 диагностирован у 447 человек.