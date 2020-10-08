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Медицинская система может не выдержать, но локдауна пока не будет – Степанов

8 октября 2020, 11:28

Глава Минздрава призвал украинцев соблюдать правила карантина.

Степанов
Степанов рассказал о напряженной ситуации с коронавирусом в Украине/ УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине установил новый антирекорд – за минувшие сутки впервые поставили более пяти тысяч диагнозов. Глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.

Об этом Степанов заявил на брифинге 8 октября.

"У медицинской системы есть определенный предел. У нас ограниченное количество реаниматологов, инфекционистов – врачей, у которых еще вчера была другая специализация, а сегодня они лечат больных Covid-19. Ими в наших больницах сейчас занято более 20 тысяч коек. Ежедневно это количество увеличивается, а сегодня у нас – очередной антирекорд", – отметил глава Минздрава.

По его словам, как он и прогнозировал, Украина пересекла отметку в более пять тысяч инфицированных коронавирусом за один день.

Степанов выразил обеспокоенность из-за того, что украинцы продолжают пренебрегать соблюдением правил карантина. Министр раскритиковал руководство органов местного самоуправления в регионах, которое, по его убеждению, сознательно не контролирует этот процесс.

При этом, по словам Степанова, Украина пока не рассматривает возможность пойти по пути некоторых европейских государств и ввести полный локдаун. К жесткому карантину прибегают, чтобы разорвать цепочку передачи болезни, пояснил он.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", - заявил министр.

"То, что происходит в последний месяц в украинских больницах – это, мягко говоря, напряженная ситуация. Еще раз подчеркиваю: во всем есть определенный предел, и медицинская система не выдержит, если мы все не станем соблюдать правила", – резюмировал Степанов.

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки. По состоянию на 8 октября общее число больных Covid-19 в Украине - 244 734 человека. За последние 24 часа добавились +5 397 новых больных.
  • Коронавирус в Киеве 8 октября подобрался к суточному антирекорду – болезнь диагностировали еще у +422 человек. Общее количество заболевших в столице – 25 896 человек.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине заболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
  • Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в украинском правительстве исключают введение нового локдауна. Местные выборы 2020 тоже переносить не будут.

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