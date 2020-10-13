Медик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно

Второй COVID-19 - кто рискует подхватить коронавирус по второму разу / Reuters

Коронавирус в Украине пугает своей статистикой. А сегодня в мире зафиксировали первую смерть от реинфекции (то есть от повторного заражения) Covid-19.

Кто рискует заразиться коронавирусом повторно, объяснил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков.

По его словам, в зоне особого риска – люди с хроническими заболеваниями, рассказал он в эфире канала Украина 24. У людей с такими медицинскими проблемами снижена сопротивляемость организма вирусам.

Читайте такжеПять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врача"Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", – рассказал врач.

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