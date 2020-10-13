Медик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно

У определенной группы людей снижена сопротивляемость организма вирусам – что повышает риск повторного заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине пугает своей статистикой. А сегодня в мире зафиксировали первую смерть от реинфекции (то есть от повторного заражения) Covid-19.
Кто рискует заразиться коронавирусом повторно, объяснил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков.
По его словам, в зоне особого риска – люди с хроническими заболеваниями, рассказал он в эфире канала Украина 24. У людей с такими медицинскими проблемами снижена сопротивляемость организма вирусам.
Читайте такжеПять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врача"Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", – рассказал врач.
Коронавирус 2020: последние новости
- По состоянию на 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.
- Ранее ученые растолковали, почему повторное заражение коронавирусом более тяжелое. Ученые пришли к выводу, что во второй раз ход заболевания Covid-19 оказался более тяжелым.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.