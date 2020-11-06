Медик объяснил, от какой еды нужно отказаться больным коронавирусом

"Коронавирусную" диету описал врач-терапевт Филипп Кузьменко.
Люди, которые заразились коронавирусом, должны изменить свое привычное питание, чтобы получить больше шансов справиться с этой болезнью.
Об этом сообщает портал RadioSputnik со ссылкой на мнение врача-терапевта Филиппа Кузьменко. Основные ограничения ‒ всем, кто заболел COVID-19, стоит ограничить количество соленой еды в рационе и забыть про спиртное.
"Больным нужно поддерживать водно-солевой баланс. Следует избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды", ‒ заявил врач.
Как утверждает Кузьменко, соленая пища делает кровь более густой, что очень плохо в случае заболевания коронавирусом.
"Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет Covid-19", – сказал медик.
Врач добавил, что также надо отказаться от употребление алкоголя, так как он, в частности, способствует обезвоживанию организма.
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