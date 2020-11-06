Медик объяснил, от какой еды нужно отказаться больным коронавирусом

От какой еды нужно отказаться больным коронавирусом / 1zoom

Люди, которые заразились коронавирусом, должны изменить свое привычное питание, чтобы получить больше шансов справиться с этой болезнью.

Об этом сообщает портал RadioSputnik со ссылкой на мнение врача-терапевта Филиппа Кузьменко. Основные ограничения ‒ всем, кто заболел COVID-19, стоит ограничить количество соленой еды в рационе и забыть про спиртное.

"Больным нужно поддерживать водно-солевой баланс. Следует избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды", ‒ заявил врач.

Как утверждает Кузьменко, соленая пища делает кровь более густой, что очень плохо в случае заболевания коронавирусом.

"Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет Covid-19", – сказал медик.

Врач добавил, что также надо отказаться от употребление алкоголя, так как он, в частности, способствует обезвоживанию организма.

Читайте такжеВрач рассказал, какая диета поможет уберечься от коронавируса

Коронавирус еда - что было ранее: