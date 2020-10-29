Медик объяснила, как остановить пандемию COVID-19 в Украине / Reuters

Для того, чтобы избежать стремительного роста количества заболевших COVID-19, нужно закрыть все учебные заведения в стране и ‒ по возможности, метро и общественный транспорт.

Именно такое мнение высказала в комментарии порталу Обозреватель эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан. По ее мнению, только вышеуказанные меры будут эффективными в условиях пандемии.

"С эпидемиологической точки зрения сейчас назрела ситуация, когда надо проводить какие-то изоляционные, разграничительные мероприятия – запрет на все массовые мероприятия, однозначно школы отправить на карантин", – сказала Доан.

Медик считает, что жесткие меры негативно отразятся на экономике, но могут сработать в борьбе с COVID-19.

"Насколько жестко, стоит ли сразу закрывать метро, останавливать общественный транспорт – не могу сказать. Конечно, было бы хорошо на все это повлиять, но мы понимаем, что бизнес есть бизнес, работа есть работа, и мы не знаем, насколько это будет выполнимо", – заявила вирусолог.

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