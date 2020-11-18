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Медик описал новое и необычное свойство коронавируса

18 ноября 2020, 09:48

Известный вирусолог Сергей Нетесов предупредил людей о новом свойстве SARS-CoV-2.

Коронавирус
Медик описал новое и необычное свойство коронавируса / Reuters

Известный вирусолог и член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов описал свойство коронавируса, которое ввергло медиков в состояние крайнего удивления.

Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на интервью врача. "Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности", — заявил он в интервью.

По словам Нетесова, такое состояние иммунной системы было крайне характерно для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Кроме того, вирусолог особо указал на распространенное заблуждение ‒ мол, потеря обоняния является исключительным симптомом китайского коронавируса SARS-CoV-2. Напротив ‒ такой симптом имеют не менее 20 инфекций, которые попадают в организм воздушно-капельным путем, поражая окончания обонятельных нервов.

Также Нетесов признал, что ожидания ни по одному из испытанных препаратов от китайского коронавируса COVID-19 не оправдались. Это, по словам медика, связано с тем, что ученые не cмогли узнать, какие процессы запускаются в организме в ответ на коронавирусную инфекцию.

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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
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