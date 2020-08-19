Медик рассказал, что происходит с коронавирусом в украинских больницах/ УНИАН

Реальное положение дел с коронавирусными больными в столице Украины весьма далеко от того, как это преподносится в СМИ.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook доктор-инфекционист из городской больницы №4 Евгений Дубровский.

Медик призвал украинцев не поддаваться панике и объяснил, что несмотря на увеличение заболеваний инфекцией, количество тяжелых больных не увеличивается. По его словам, в медицинское учреждение поступает приблизительно одинаковое количество пациентов с Covid-19.

Дубровский подчеркнул, что люди без хронических заболеваний выздоравливают от коронавируса и восстанавливаются без проблем.

"Тяжелых форм немного и однозначно не стало больше. Подавляющее большинство пациентов болеет легко или средне тяжело. Летальные случаи единичны и понятны по причинно-следственным связям. Здоровые люди, без серьезных хронических заболеваний, выздоравливают и восстанавливаются без проблем", ‒ написал он.

По словам Дубровского, сейчас в больницах Киеве есть все средства, необходимое для диагностики и лечения людей от коронавируса.

"Логистика становится все лучше, поступают, в основном, профильные (ковидные) пациенты. Непрофильных, на совсем не похожих на Covid-19 пациентов, мы уже проще и легче отдаем в изоляторы при всех крупных больницах для предварительного тестирования. Отделение оснащено всем необходимым, бесплатные лекарства для пациентов, бесплатное обследование", ‒ подытожил врач.

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Напомним, ранее заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская спрогнозировала сроки второй волны коронавируса в стране.