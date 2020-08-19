УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Медик рассказал, что происходит с коронавирусом в украинских больницах

19 августа 2020, 14:54

Киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский прокомментировал ситуацию с больными Covid-19.

коронавирус
Медик рассказал, что происходит с коронавирусом в украинских больницах/ УНИАН

Реальное положение дел с коронавирусными больными в столице Украины весьма далеко от того, как это преподносится в СМИ.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook доктор-инфекционист из городской больницы №4 Евгений Дубровский.

Медик призвал украинцев не поддаваться панике и объяснил, что несмотря на увеличение заболеваний инфекцией, количество тяжелых больных не увеличивается. По его словам, в медицинское учреждение поступает приблизительно одинаковое количество пациентов с Covid-19.

Дубровский подчеркнул, что люди без хронических заболеваний выздоравливают от коронавируса и восстанавливаются без проблем.

"Тяжелых форм немного и однозначно не стало больше. Подавляющее большинство пациентов болеет легко или средне тяжело. Летальные случаи единичны и понятны по причинно-следственным связям. Здоровые люди, без серьезных хронических заболеваний, выздоравливают и восстанавливаются без проблем", ‒ написал он.

По словам Дубровского, сейчас в больницах Киеве есть все средства, необходимое для диагностики и лечения людей от коронавируса.

"Логистика становится все лучше, поступают, в основном, профильные (ковидные) пациенты. Непрофильных, на совсем не похожих на Covid-19 пациентов, мы уже проще и легче отдаем в изоляторы при всех крупных больницах для предварительного тестирования. Отделение оснащено всем необходимым, бесплатные лекарства для пациентов, бесплатное обследование", ‒ подытожил врач.

Читайте такжеПочему лето не "убило" коронавирус: врач дал неожиданный ответ

Напомним, ранее заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская спрогнозировала сроки второй волны коронавируса в стране.

китайский коронавирус Covid-19 коронавирус в Украине больница
Сейчас вы просматриваете новость «Медик рассказал, что происходит с коронавирусом в украинских больницах». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:01
О чем молчат женщины с Оксаной Байрак - ТОП-7 интригующих причин смотреть шоу
14:58
Как понять, что вы нашли вашу половинку: 7 признаков Видео
14:55
Будут говорить с Путиным: у Лукашенко назвали "несолидными" переговоры с Западом Видео
14:54
Медик рассказал, что происходит с коронавирусом в украинских больницах
14:45
Всемирный день лени: прикольные картинки и необычные советы Фото Видео
14:32
Самая сильная буря августа 2020 подпортит Яблочный Спас Видео
14:06
Пленный снайпер рассказал, зачем боевики "ЛНР" сделали заградотряды
14:06
У Путина оценили возможность ввода российских войск в Беларусь Видео
13:58
Ефремова срочно эвакуировали - суд заминировали во время заседания Видео
13:49
"Лукашенко ошибся": почему Минск не отдал вагнеровцев Киеву – эксперт Видео
13:47
Стало известно, почему Соня Плакидюк завидует Алле Костромичевой
13:42
Валютные колебания: эксперт дал прогноз курса доллара на ближайшие дни
13:20
"Успокаиваться нельзя": Лукашенко пожаловался на угрозы силовикам в Беларуси Видео
13:01
Эксперт рассказал, запустят ли протесты в Беларуси гражданское противостояние
12:20
Латвия не признает Тихановскую президентом Беларуси и выступает за новые выборы Видео
12:17
О чем жалели умирающие: врачи хосписа рассказали о пациентах Видео
11:45
Третья и четвертая волна COVID-19: в Японии сделали заявление о пике коронавируса
11:43
Гарри Поттер и философский камень набрал более 1 миллиарда долларов
11:39
Коронавирус в Украине и в мире 19 августа: за сутки заразились 243 тысячи человек Видео
11:24
Добровинский раскрыл сумму требований потерпевших от Михаила Ефремова
11:01
"Кажется, поздно": Горбачев рассказал о главной ошибке Лукашенко Видео
10:54
Участница Топ-модели и шоу Пацанки выпускает свою линию косметики для женщин
10:52
Новый антирекорд коронавируса в Киеве: резко возросло число зараженных Видео
10:26
Вышел трейлер сериала Утопия 2020 Видео
10:18
Как побороть иммунное старение: специалисты узнали ответ Видео
10:06
Коронавирус в Украине установил еще один антирекорд за сутки Видео
10:02
Возвращение Донбасса в Украину: Кравчук рассказал, каким будет первый шаг Киева Видео
09:36
Демократическая партия США утвердила своего кандидата в президенты
09:02
Тихановская обратилась к ЕС по поводу Лукашенко и готова взять власть в свои руки Видео
08:56
Получали диагноз "рак": ученые указали на препарат, связанный с заболеванием Видео
08:49
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - почти две тысячи больных Видео
08:44
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 августа: неожиданные новости и поддержка "шишки" Видео
08:36
Белорусам от мирного протеста пора переходить к захвату власти мнение
08:34
В ВООЗ сделали важное заявление по поводу вакцины от COVID-19
08:28
"Диктатору приходит конец": в Германии выступили с призывом к Лукашенко Видео
07:59
В 10 раз более заразный: в мире обнаружили новую мутацию коронавируса
07:34
Польша первой в мире начала производство лекарства от COVID-19
06:53
Кто бы не пришел на место Лукашенко, он будет марионеткой мнение
06:31
Поздравления с Яблочным Спасом – картинки и тексты красивые и душевные Видео
06:30
Протесты в Беларуси и интриги местных выборов в Украине: чат с политологом Андреем Золотаревым
06:03
При Лукашенко Беларуси больше не будет: Путин присоединит ее к России – эксперт Видео
05:56
Эксперт рассказал, будет ли в Беларуси "парад суверенитетов" Видео
05:33
"Персиковая вкусняшка": Mamarika похвасталась сочными формами на пикантных фото
05:02
Ученые выявили еще одну группу риска во время пандемии COVID-19
04:30
Белый брючный змей: ученые рассказали, пенисы какой длины нравятся женщинам
03:58
Первый патент на вакцину против COVID-19 выдали в Китае
03:31
Какой торрент скачать при выборе программы - лучшие клиенты для Windows
02:30
Ученые выяснили, как связаны депрессия и тяжелый коронавирус
01:54
Массовые требования отставки Лукашенко: у Тихановской дали советы активистам Беларуси Видео
01:28
Удержит ли власть Лукашенко: эксперт дал прогноз Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять