Медик рассказал, как именно выглядит легкая форма Covid-19

Известный врач-инфекционист Евгений Дубровский ответил на вопрос - как именно проходит Covid-19 в легкой форме.
Заболевание китайским коронавирусом Covid-19 у человека в легкой форме в большинстве случаев проходит незаметно для человека.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий инфекциониста Киевской клинической больницы №4 Евгения Дубровского.
"Мог ли человек переболеть COVID-19 и не заметить?" Да, конечно. Некоторые симптомы, такие как боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа человек может даже не заметить. А это и был коронавирус ", ‒ рассказал он
По словам медика, точный, окончательный и финальный ответ ‒ переболел ли человек китайским коронавирусом Covid-19 либо нет, может дать только проведенный тест на антитела класса G.
Как отметил Дубровский, коронавирусные антитела в большинстве случаев появляются на 20-25 день болезни.
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Коронавирус в Украине и Киеве - что было ранее:
- Евгений Дубровский заявлял - в столице далеко не все пациенты переносят коронавирус в тяжелой форме, несмотря на увеличение количества случаев болезни.
- Сам медик считает, что пока не переболеет примерно 60% населения Украины, пандемия коронавируса не закончится.
- До того Дубровский жестко раскритиковал масочный режим в Украине и пояснил, почему маски не дают никакой защиты, а наоборот - приносят вред.