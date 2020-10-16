Медик рассказал, как именно выглядит легкая форма Covid-19 / УНИАН

Заболевание китайским коронавирусом Covid-19 у человека в легкой форме в большинстве случаев проходит незаметно для человека.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий инфекциониста Киевской клинической больницы №4 Евгения Дубровского.

"Мог ли человек переболеть COVID-19 и не заметить?" Да, конечно. Некоторые симптомы, такие как боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа человек может даже не заметить. А это и был коронавирус ", ‒ рассказал он

По словам медика, точный, окончательный и финальный ответ ‒ переболел ли человек китайским коронавирусом Covid-19 либо нет, может дать только проведенный тест на антитела класса G.

Как отметил Дубровский, коронавирусные антитела в большинстве случаев появляются на 20-25 день болезни.

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