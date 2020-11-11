Медик рассказала чем опасны для здоровья "многоразовые" маски / УНИАН

В Украине с начала пандемии китайского коронавируса COVID-19 многие украинцы продолжают использовать одними и теми же одноразовые маски по несколько раз.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Коронавирус.инфо. По словам врача-инфекциониста и доктор медицинских наук Ольга Голубовская опасность превращения одноразовой маски в "многоразовую" состоит не только и не столько в опасности заразиться коронавирусом.

По мнению врача, в таких условиях повышается вероятность подцепить множество других инфекций, которые остаются живыми на маске в течение длительного времени.

"Это наша беда: положили в карман, поносили, где-то она полежала в машине на переднем сидении, вышли – опять ее надели. Маска – это не только защита именно от коронавируса, она накапливает в себя, потому что самое грязное место у человека – это рот", – подытожила Голубовская.

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