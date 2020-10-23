Медик рассказала, какой препарат от Covid-19 одобрили в США / Gmpnews

Известный украинский медик-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что Управление по продовольствию и медикаментам США (Food and Drug Administration) одобрило первый противовирусный препарат для лечения Covid-19.

Такое сообщение врач опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. По данным Голубовской, этот препарат ‒ Veklury (ремдесивир). До того FDA разрешало использовать этот препарат только для экстренных случаев.

"FDA одобрило противовирусный препарат (ремдесивир) для лечения госпитализированных пациентов (взрослых и детей в возрасте от 12 лет с весом не менее 40 кг) для лечения COVID-19. Veklury — это первое средство от этого заболевания, получившее одобрение FDA. Напомню, ранее FDA давало разрешение на использование этого препарата только в качестве „emergency use" (использование в экстренном случае — Главред), а мы имели право его использовать, благодаря нашему протоколу", — написала медик.

Голубовская отметила, что "очередная истерика в СМИ" и "безбашенных диванных экспертов по Covid-19" отменяется, и добавила ‒ одобрение препарата было подтверждено анализом специализированным агентством данных, которые были полученные от трех контролируемых клинических испытаний. В них принимали участие пациенты, которые ране были госпитализированы с Covid-19 от легкой до тяжелой степени.

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