Медик разбил миф об уровне заразности переболевших коронавирусом / Reuters

Доктор биологических наук и профессор МГУ, известный вирусолог Алексей Аграновский развеял миф о низком уровне заразности тех людей, кто переболел коронавирусом.

Свои соображения медик высказал в интервью порталу Комсомольская правда. По словам Аграновского, человек, который переболел китайским коронавирусом COVID-19, остается крайне заразным даже после выздоровления. Специалист уверен, что те, кто переболел такой инфекцией — один из самых опасных источников заражения.

Эксперт также отметил, что люди, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться COVID-19 (поскольку уже через пять месяцев уменьшается количество вырабатываемых организмом антител). Аграновский пояснил, что во время и после болезни вырабатываются определенные белки, которые защищают организм.

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