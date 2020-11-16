Медик разбил миф об уровне заразности переболевших коронавирусом

Известный вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал заблуждение о людях, которые переболели COVID-19.
Доктор биологических наук и профессор МГУ, известный вирусолог Алексей Аграновский развеял миф о низком уровне заразности тех людей, кто переболел коронавирусом.
Свои соображения медик высказал в интервью порталу Комсомольская правда. По словам Аграновского, человек, который переболел китайским коронавирусом COVID-19, остается крайне заразным даже после выздоровления. Специалист уверен, что те, кто переболел такой инфекцией — один из самых опасных источников заражения.
Эксперт также отметил, что люди, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться COVID-19 (поскольку уже через пять месяцев уменьшается количество вырабатываемых организмом антител). Аграновский пояснил, что во время и после болезни вырабатываются определенные белки, которые защищают организм.
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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.