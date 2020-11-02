Медики описали, какие последствия для психики несет с собой пандемия COVID-19

Какие последствия для психики несет с собой пандемия COVID-19 / Reuters

Китайский коронавирус может вызвать последствия у психики тех людей, которые им переболели.

Об этом заявили представители Национальной академии медицинских наук Украины. Медики отмечают, что у многих людей в сложных жизненных обстоятельствах возникают проблемы с психическим здоровьем ‒ в том числе симптомы тревоги и депрессии.

"Несмотря на все усилия, вы можете чувствовать себя беспомощным, грустным, злым, раздражительным, безнадежным, тревожным или испуганным. У вас могут возникать проблемы с концентрацией внимания на типичных задачах, нарушение аппетита, боли в теле или проблемы со сном, или вы можете с трудом справляться с рутинными делами", —рассказали в НАМН.

Медики советуют обращаться к врачам, если вышеуказанные симптомы наблюдаются несколько дней подряд. Касаемо людей, которые переболели коронавирусом, то реакция иммунной системы, вызванная COVID-19, вызывает определенные психопатологические нарушения. В качестве примера они привели исследования в госпитале Милана, где в течение месяца протестировали более 400 пациентов с китайским коронавирусом.

"Результаты, основанные на клинических интервью и анкетах самооценки, показали наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у 28% обследованных, депрессии в 31% случае и тревожности у 42%. Кроме того, у 40% пациентов была бессонница, а у 20% - обсессивно-компульсивные нарушения (невроз навязчивых состояний - Главред)", - заявили в НАМН.

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