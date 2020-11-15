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Медики отыскали два новых и непопулярных симптомов коронавируса

15 ноября 2020, 16:47

Ученым-врачам удалось совершить еще одно открытие.

Симптомы
Медики отыскали два новых и непопулярных симптомов коронавируса/ REUTERS

Медики всего мира с начала пандемии китайского коронавируса COVID-19 выделили более двух десятков симптомов (в том числе ‒ повышенная температура, усталость, сухой кашель, насморк, боль в горле, диарея, головные боли и усложненное дыхание). Однако недавно врачи выявили еще один симптом, который может сигнализировать о начале заболевания.

Об этом сообщают журналисты портала Express. В докладе ВОЗ, на который они ссылаются, говорится ‒ результаты анализа 55 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 (Китайская Народная Республика) показали, что 14,8% пациентов сообщили о миалгии или артралгии (боли в суставах).

Медики рассказывают ‒ такое количество значительно меньше, чем количество пациентов, которые сообщили о лихорадке (87,9%) и сухом кашле (67,7%), и все же миалгия/артралгия гораздо реже встречается, чем другие симптомы COVID-19. По типу усталости (38,1%) и одышки (18,6%).

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Симптомы коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Медики назвали еще один симптом коронавируса. Это мышечные спазмы и боли в суставах. При этом миалгия у пациентов с COVID-19 может длиться дольше, чем при других вирусных инфекциях и может не реагировать на обычные обезболивающие.
  • Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка. "Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности, отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.
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