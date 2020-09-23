Медики показали фото пораженных Covid-19 легких

Коронавирус атакует легкие / pixabay.com

Управление здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации показало изображение легких зараженного коронавирусом человека.

Соответствующую фотографию ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

Отмечается, что при коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом".

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", — говорится в сообщении.

Легкие человека с коронавирусом / facebook.com/UOZTODA

Напомним: