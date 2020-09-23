Медики показали фото пораженных Covid-19 легких

Легкие инфицированного коронавирусом человека покрыты "матовым стеклом".
Управление здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации показало изображение легких зараженного коронавирусом человека.
Соответствующую фотографию ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.
Отмечается, что при коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом".
"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Ранее Университетская клиника Джорджа Вашингтона создала видео, на котором наглядно видно, как коронавирус поражает легкие человека.
- Кроме того ученые опубликовали макроснимки коронавируса SARS-CoV-2 на эпителиальных клетках бронхов человека.
- По состоянию на вторник, 22 сентября, коронавирус во всем мире заразил 31 245 797 человек. За сутки заразились 310 786 человек. Жертвами болезни стали 963 693 пациентов (+4 128 за сутки).
Автор: Анна Багрий