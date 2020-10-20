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Медики выяснили, как именно коронавирус бьет по внутренним органам

20 октября 2020, 15:31

Около 70% людей, которые переболели коронавирусом, страдают от повреждений внутренних органов.

Врачи
Уак коронавирус бьет по внутренним органам / УНИАН

Исследования показали, что у 70% людей, которые переболели коронавирусом, в среднем через четыре месяца после выздоровления наблюдаются серьезные поражения внутренних органов.

Об этом сообщает портал Hindustan Times.

По данным журналистов, медики исследовали показатели молодых людей (с низким уровнем распространенности сопутствующих заболеваний).

Через четыре месяца после инфицирования у 70% переболевших были обнаружены нарушения одного или нескольких внутренних органов. В обследовании принимали участие двести человек со средним возрастом 44 года. Оценку состояния проводили через 105-160 дней после появления у них симптомов коронавируса Covid-19.

Через несколько месяцев после появления первых симптомов коронавируса у участников все еще наблюдались кардиореспираторные (92%) и желудочно-кишечные (73%) поражения, а у 42% людей насчитывалось десять либо более поражений различных органов.

Индийские исследователи утверждают, что у них хватают доказательства легкого поражения органов сердца (32%), легких (33%), почек (12%), печени (10%), поджелудочной железы (17%) и селезенки (6%).

"Наблюдалось поражение одного и нескольких органов, которое было значительно связано с риском предшествующей госпитализации из-за Covid-19", ‒ подытожили они.

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