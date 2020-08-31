Медики выяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса / УНИАН

Основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от китайского коронавируса Covid-19 по сравнению с женщинами.

Об этом сообщает портал Lenta со ссылкой на доктора медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

"По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку", - заявила она

Ее коллега, руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил ‒ причина частой смертности мужчин от коронавируса - количество рецепторов, через которые Covid-19 проникает в организм.

"Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее исследователи установили, что мужчины гораздо чаще верят в связанные с коронавирусом теории заговора, чем женщины.