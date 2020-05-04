Медоносные пчелы умирают от болезни, похожей на Covid-19

Медоносные пчелы стали умирать от вируса / 1zoom.ru

В Британии медоносные пчелы начали умирать от вирусного заболевания, похожего на коронавирус.

Как отмечают ученые из Университета Ньюкасла, вне ульев обнаружены мертвые пчелы, которых поразил паралич. У насекомых наблюдается сильная дрожь, они не могут летать, вследствие этого наблюдается смерть. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Вирус передается от больных пчел к здоровым при любых контактах, переходит из одного улья к другому. Внешние признаки хронического вирусного паралича у больных пчел появляются на 4-10 сутки после инфицирования вирусом. Насекомые вертятся на небольшом участке, тело и крылья дрожат, а затем наступает паралич, и пчела погибает.

Читайте такжеРадикальная защита: Комаровский рассказал, что спасет от коронавирусаУченые проанализировали данные из 25 стран, и пришли к выводу, что редкая инфекция очень быстро распространяется. Наиболее подвержены заболеванию пчелы, которых держат с коммерческой целью по причине близкого соседства. Исследователи отмечают, что значение имеет социальная дистанция, однако гибель неизбежна, поскольку пчелы являются высокоорганизованными насекомыми и живут в сообществе.

Как ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

Напомним, вспышка коронавируса может пойти повторно, потому что вирус относится к сезонным, заявила вирусолог.