"Медуза" вместо легких: ученые пояснили, кому грозит новый симптом Covid-19

Симптомы коронавируса - у кого из пациентов легкие превращаются в желе / facebook.com/UOZTODA

Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 062 человека, по всему миру больны почти 40 млн людей. При этом ученые обнаружили еще одно осложнение от Covid-19.

В ряде случаев у пациента с коронавирусом легкие наполняются жидкостью, которая со временем превращается в желе. В итоге вместо легких у человека как бы образуется своеобразная "коронавирусная медуза". Именно у таких пациентов возникают проблемы с дыханием – и их необходимо подключать к ИВЛ, пишет BGR.

Ученые перечислили людей в группе риска, у которых чаще всего развиваются осложнения от коронавируса.

Это люди с хроническими заболеваниями, патологиями, преклонного возраста.

При этом один из исследователей из Университета Умео Урбан Хеллман заверил, что метод лечения найден. Ученым удалось установить, что "кортизон, по-видимому, влияет на Covid-19", замедляя образования желе и разрушая его.

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Симптомы коронавируса - у кого из пациентов легкие превращаются в желе

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