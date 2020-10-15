"Медуза" вместо легких: ученые пояснили, кому грозит новый симптом Covid-19

Ученые перечислили людей в группе риска, у которых чаще всего развиваются осложнения от коронавируса.
Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 062 человека, по всему миру больны почти 40 млн людей. При этом ученые обнаружили еще одно осложнение от Covid-19.
В ряде случаев у пациента с коронавирусом легкие наполняются жидкостью, которая со временем превращается в желе. В итоге вместо легких у человека как бы образуется своеобразная "коронавирусная медуза". Именно у таких пациентов возникают проблемы с дыханием – и их необходимо подключать к ИВЛ, пишет BGR.
Ученые перечислили людей в группе риска, у которых чаще всего развиваются осложнения от коронавируса.
Это люди с хроническими заболеваниями, патологиями, преклонного возраста.
При этом один из исследователей из Университета Умео Урбан Хеллман заверил, что метод лечения найден. Ученым удалось установить, что "кортизон, по-видимому, влияет на Covid-19", замедляя образования желе и разрушая его.
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Коронавирус 2020: последние новости
- Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. С 15 октября школьников рекомендуется отправить на каникулы. Кроме того, внесены изменения в критерии отнесения административных зон в красную зону карантина.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. По его словам, вакцина в РФ не прошла третью стадию клинических испытаний.
- В Минздраве назвали единственный способ побороть Covid-19. Совершенствования медицинской системы недостаточно, заявил Степанов.